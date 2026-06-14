Все для флота, все для победы

Центральной темой завершившегося в Кронштадте XIII Международного военно-морского салона «Флот-2026» стала защита от беспилотных летательных аппаратов и катеров. Ее актуальность лишний раз подтвердили недавние атаки украинских дронов по объектам в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Представленные решения по усилению обороны флота и береговой инфраструктуры, как ожидается, будут учтены при формировании планов гособоронзаказа и оснащения ВМФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Салон проходил с 10 по 14 июня на площадке Музея военно-морской славы. Акцент был сделан на многоуровневой защите кораблей и объектов на берегу. Интерес к антидроновой теме подогрели и недавние атаки украинских беспилотников на объекты в Санкт-Петербурге и Кронштадте: 3 июня дроны поразили несколько инфраструктурных объектов, а 6 июня власти сообщили о сбитии более 140 аппаратов при атаке на базу ВМФ.

Концерн «Алмаз-Антей» представил линейку корабельных зенитных комплексов. «Риф-М» заявлен как система дальнего рубежа с поражением целей на дистанции до 150 км. «Штиль-1» обеспечивает оборону средней дальности (до 50 км) и уже используется на кораблях ВМФ. «Ресурс» рассчитан на ближний и средний рубеж, прежде всего на низколетящие и скоростные цели. Морской вариант комплекса «Панцирь-МЕ» сочетает ракеты и две 30-миллиметровые шестиствольные пушки. Главком ВМФ Александр Моисеев во время обхода экспозиции отметил, что «один такой комплекс позволяет одиночному кораблю отражать атаки десятков беспилотников» и флот уже получает эти системы.

Отдельно были показаны средства ближней защиты и обнаружения. Радиолокационная станция «Сокол» массой около 30 кг способна сопровождать до 50 целей, включая FPV-дроны, дальность обнаружения составляет 2–5 км. Автоматический комплекс «Зубр» использует пулеметное вооружение для поражения целей на дистанции до 1,5 км и уже применялся для охраны объектов ТЭК. Радиолокационное средство «Сова» обеспечивает обнаружение целей на дистанции до 20 км и может сопровождать до 20 объектов. «Сарыч» рассчитан на ближнюю зону (до 3 км) и используется как компактное решение для охраны периметра. Многофункциональный корабельный комплекс «Фуркэ-Е» с фазированной антенной решеткой выполняет функции корабельного средства разведки и целеуказания, отличается повышенной помехозащищенностью и применяется на корветах проекта 20380/20382.

Осмотреть действующую морскую технику могли только специалисты и члены официальных делегаций.

Подробный состав этой части экспозиции также не раскрывался, но известно, что среди 26 кораблей, судов и катеров из состава ВМФ, погранслужбы ФСБ и других ведомств присутствовали скоростные катера БК-10 и БК-16. БК-10 применяется для патрулирования и высадки десанта, а БК-16 — это транспортно-десантный катер проекта 02510 с усиленным вооружением и бронированием, использовался в операциях на Черном море.

Главными морскими премьерами стали безэкипажные катера. Среди них — «Бриз» длиной около 7 м, БЭК-6, «Оркан» и 11-метровый катер на подводных крыльях, способный развивать скорость до 48 узлов и перевозить груз до 1,3 т. Аппараты отличаются композитным корпусом, элементами искусственного интеллекта в управлении и модульной полезной нагрузкой. Впервые был широко показан БЭК «Kама» (производства компании ZALA) в двух версиях. Наконец, подводная часть экспозиции включала модели дизель-электрических подлодок проектов 636 и 677Э «Амур-1650», сверхмалой «Тритон-2» и проекта П750-Б «Сервал».

В ходе деловой программы выставки обсуждались вопросы импортозамещения в судостроении, развития арктической инфраструктуры и подготовки кадров. Немало говорилось и о необходимости обновления учебных программ с учетом внедрения цифровых технологий и беспилотных систем. Итоги салона, как пообещали организаторы, «будут учтены при формировании планов государственного оборонного заказа и оснащения ВМФ».

Дмитрий Сотак