Путин позвонил Трампу: поздравление с юбилеем, обещание повлиять на Киев и сделка с Ираном

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам подробности 55-минутного телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом. Господин Путин поздравил господина Трампа с днем рождения, а также обсудил с ним украинский и ближневосточный конфликты. По итогам разговора президенты договорились о новом визите в Москву спецпредставителей американского лидера, который заявил о готовности воздействовать на Украину и ЕС ради мира. Что сказал Юрий Ушаков — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах на Аляске в августе 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах на Аляске в августе 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Украинский конфликт

Путин и Трамп согласовали, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию.

Путин подтвердил Трампу, что, если Владимир Зеленский хочет встречи, пусть приезжает в Москву.

Трамп в беседе с Путиным заявил, что готов воздействовать на Украину и Евросоюз, в том числе на предстоящем саммите G7.

Трамп в разговоре с Путиным вновь акцентировал необходимость завершения военных действий на Украине.

Трамп заявил, что украинские удары по гражданским объектам в России мешают мирному урегулированию.

Путин считает, что ЕС и Украина будут обосновывать ударами по РФ затягивание конфликта.

Путин заявил Трампу, что никакие попытки Киева наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую для ВСУ ситуацию на поле боя.

Трамп сказал, что конец конфликта на Украине даст перспективы новым связям США-Россия.

Перезахоронение пособника нацистов на Украине

Трамп говорил с Путиным о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны

Трамп, комментируя чествование Зеленским нацистов, заявил, что союзничество СССР и США и их общий вклад в Победу нельзя забывать.

Путин предложил Трампу передать Зеленскому совет не забывать про трагедию Холокоста, вместо чего тот с почестями устраивает перезахоронения нацистских преступников.

Ближневосточный конфликт

Трамп поблагодарил Путина за вовлеченность России в решение ситуации вокруг Ирана.

Путин выразил удовлетворение, что конфликт США и Ирана удается купировать.

Трамп сообщил, что сделка США и Ирана может быть обнародована сегодня.

80-летие Трампа

Путин не направлял Трампу подарки на день рождения, но отправил «теплое поздравление».

Поздравления Путина Трампу по телефону были неформальными: он отметил бойцовские качества Трампа, способность держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей.

Трамп был тронут звонком Путина, поскольку тот первым из зарубежных лидеров поздравил его с юбилеем.

Путин высоко оценил роль первой леди США Мелании Трамп в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями.

Путин поблагодарил Трампа за послание с Днем России.

Анна Токарева