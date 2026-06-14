Путин позвонил Трампу: поздравление с юбилеем, обещание повлиять на Киев и сделка с Ираном
Юрий Ушаков рассказал, о чем Путин и Трамп 55 минут говорили по телефону
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам подробности 55-минутного телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом. Господин Путин поздравил господина Трампа с днем рождения, а также обсудил с ним украинский и ближневосточный конфликты. По итогам разговора президенты договорились о новом визите в Москву спецпредставителей американского лидера, который заявил о готовности воздействовать на Украину и ЕС ради мира. Что сказал Юрий Ушаков — в подборке «Ъ».
Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах на Аляске в августе 2025 года
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Украинский конфликт
- Путин и Трамп согласовали, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию.
- Путин подтвердил Трампу, что, если Владимир Зеленский хочет встречи, пусть приезжает в Москву.
- Трамп в беседе с Путиным заявил, что готов воздействовать на Украину и Евросоюз, в том числе на предстоящем саммите G7.
- Трамп в разговоре с Путиным вновь акцентировал необходимость завершения военных действий на Украине.
- Трамп заявил, что украинские удары по гражданским объектам в России мешают мирному урегулированию.
- Путин считает, что ЕС и Украина будут обосновывать ударами по РФ затягивание конфликта.
- Путин заявил Трампу, что никакие попытки Киева наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую для ВСУ ситуацию на поле боя.
- Трамп сказал, что конец конфликта на Украине даст перспективы новым связям США-Россия.
Перезахоронение пособника нацистов на Украине
- Трамп говорил с Путиным о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны
- Трамп, комментируя чествование Зеленским нацистов, заявил, что союзничество СССР и США и их общий вклад в Победу нельзя забывать.
- Путин предложил Трампу передать Зеленскому совет не забывать про трагедию Холокоста, вместо чего тот с почестями устраивает перезахоронения нацистских преступников.
Ближневосточный конфликт
- Трамп поблагодарил Путина за вовлеченность России в решение ситуации вокруг Ирана.
- Путин выразил удовлетворение, что конфликт США и Ирана удается купировать.
- Трамп сообщил, что сделка США и Ирана может быть обнародована сегодня.
80-летие Трампа
- Путин не направлял Трампу подарки на день рождения, но отправил «теплое поздравление».
- Поздравления Путина Трампу по телефону были неформальными: он отметил бойцовские качества Трампа, способность держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей.
- Трамп был тронут звонком Путина, поскольку тот первым из зарубежных лидеров поздравил его с юбилеем.
- Путин высоко оценил роль первой леди США Мелании Трамп в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями.
- Путин поблагодарил Трампа за послание с Днем России.
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