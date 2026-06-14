У сборной Англии по футболу на ЧМ украли экипировку на $18 тысяч

У сборной Англии по футболу перед первой тренировкой на чемпионате мира украли экипировку на $18 тыс. Об этом сообщило «Би-би-си» со ссылкой на прокуратуру округа Джексон (штат Миссури).

Согласно судебным документам, с которыми ознакомилось «Би-би-си», из имущества футболистов были украдены четыре пары футбольных бутс, пара вратарских перчаток и тренировочная форма. В списке похищенных вещей также значатся три подписанные футболки общей стоимостью $15 тыс.

В список украденного также вошли:

мяч чемпионата мира по футболу;

две плюшевые игрушки в виде львов;

удлинители;

колонка JBL;

конструктор Lego в форме кроссовок Nike Air.

Обвинения предъявили двум мужчинам — Мустафе Салику и Эрфану Камалю. По данным следствия, кража произошла во время транспортировки оборудования из предтурнирного тренировочного лагеря сборной Англии во Флориде в Канзас-Сити. Там спортсмены должны были готовиться к первому матчу с Хорватией 17 июня. По информации СМИ, большая часть украденного уже возвращена.