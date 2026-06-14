АТОР: россияне стали реже планировать отпуск заранее

Глубина бронирований на зарубежных направлениях у российских туроператоров снизилась до трех недель. Причиной стали проблемы с логистикой и подорожание авиационного топлива, а также нестабильная геополитическая обстановка, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал «Подъему», что более 50% летних туров распродали еще зимой. Однако сейчас туроператоры фиксируют «некий отложенный спрос, который формируется за счет логистических трудностей».

По словам господина Мурадяна, «доля тех, кто не поедет отдыхать и останется на даче», тоже есть, но ее сложно оценить из-за отсутствия методики расчетов. «Мы чувствуем, что это есть, потому что довольно сильно сократилась глубина бронирований, сейчас это максимум три недели, — пояснил эксперт. — Нам это говорит о том, что это больше спонтанные поездки».

Как писал «Ъ», на внутреннем рынке также фиксируется спад. Длинные выходные 12–14 июня не смогли оживить спрос: спрос на путешествия по стране снизился на 8–12%. Также резкое падение спроса произошло в начале летнего сезона в Крыму. Число гостиничных бронирований сократилось на 31% год к году. Севастополь потерял 40%. Число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое.

Подробнее — в материале «Ъ» «Турпоток огибает полуостров».