Дефицит праздности

Длинные выходные 12–14 июня не смогли оживить туристический рынок. Продажи организованных туров с захватом праздничных дат снизились на 8% год к году, а спрос на путешествия по стране — на 8–12%. Это связано с меньшим, чем в прошлом году, количеством выходных дней и негативным информационным фоном. На сегмент выездного туризма продолжает влиять ближневосточный конфликт, а внутри страны решающим фактором стало падение интереса к Крыму и Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бобров Фото: Алексей Бобров

Количество проданных организованных туров с захватом выходных 12–14 июня на всех направлениях сократилось на 8% год к году, подсчитали в Travelata.ru. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит, что спрос на путешествия внутри страны в даты предстоящих праздников сократился на 12% год к году. Оценка туроператора «Алеан» — падение на 10%.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин поясняет, что общее охлаждение на рынке выездного туризма в России прослеживается несколько месяцев. Оно связано в первую очередь с отсутствием в ассортименте ближневосточных направлений и общей геополитической напряженностью. На ограниченный спрос, по мнению эксперта, указывает в том числе большое количество специальных предложений.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева говорит, что только отсутствие в ассортименте стран Ближнего Востока снижает продажи на 20–30%.

На общие негативные тенденции наложился календарный фактор. Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев напоминает, что в 2025 году у россиян на 12 июня были свободны четыре дня, в этом — три.

На активность туристов внутри России, по словам Сергея Ромашкина, влияет в том числе негативный информационный фон. В частности, бронирования в Краснодарском крае на 12–14 июня сократились на 3–4% в контексте сдержанного спроса на Сочи из-за перебоев в работе аэропорта, а Крым потерял сразу 35% из-за новостей о нехватке бензина и вынужденных изменениях в движении поездов (см. “Ъ” от 8 июня).

Основным направлением для организованных туристов на июньские праздники, по данным Travelata.ru, традиционно выступает Турция. Ее доля в структуре спроса за год практически не изменилась, составив 51%. Египет за год укрепил свои позиции: сейчас на него приходится 18,5% продаж на июньские праздники, на 4,4 процентного пункта больше, чем годом ранее. Среди востребованных зарубежных направлений Вьетнам (5,5% бронирований) и Китай (5,1%) — эти направления считаются наиболее растущими с начала года за счет либерализации визового режима и расширения программ туроператоров.

Немного размылась, по оценке «Слетать.ру», доля Абхазии, которая традиционно конкурирует с внутренними направлениями. Если в прошлом году на направление приходилось 7% организованного спроса, то сейчас оно приносит только 4,6% продаж. Это может объясняться как перебоями в работе аэропорта Сочи, так и новостями о плановом изменении порядка выезда в страну детей до 14 лет. Первоначально предполагалось, что с 20 января 2026 года для посещения Абхазии им будет требоваться загранпаспорт. Но в середине мая было принято решение о переносе срока реализации инициативы на 2027 год.

Расходы туристов на путешествия за рубеж в условиях укрепления рубля и ограниченного спроса показывают довольно сдержанный рост.

Например, средняя стоимость проданного тура в Турцию с захватом 12–14 июня в этом году составила 260 тыс. руб., прибавив год к году 6,1%. Расходы на Египет сократились на 3,8%, до 205 тыс. руб. В «Островке» отмечают, что средняя стоимость проданной ночи в отелях Грузии на 12–14 июня составляет 5,8 тыс. руб., прибавив год к году 4%. Для Армении рост составил всего 1%, до 7,1 тыс. руб. Ночь в средствах размещения России, по данным сервиса, подорожала на 5%, до 6,6 тыс. руб.

Александра Мерцалова