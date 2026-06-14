Титов рассказал о преимуществах приглашения в Россию трудовых мигрантов из Индии

Трудовых мигрантов из Индии в России отличает нацеленность на высокий результат. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями в области устойчивого развития Борис Титов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Титов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Борис Титов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Среди индийцев нет этого нашего "авось". Они, конечно, больше нацелены на результат, их учат выполнять требования,— сказал господин Титов.— Они выполняют требования, работая, допустим, в Дубае... и там требования очень высокие».

По словам Бориса Титова, сейчас основной страной-источником рабочей силы для России является Таджикистан. Спецпредставитель заявил, что у приезжих из стран СНГ «по-прежнему мозги работают так же, как у нас», поэтому легче найти общий язык.

В конце прошлого года Борис Титов прогнозировал, что в 2026 году в Россию могут приехать не менее 40 тыс. трудовых мигрантов из Индии. По его словам, на 2025 год правительственная квота для визовых стран была установлена на уровне почти 235 тыс. мест, из которых около 30% — 71,8 тыс. — были зарезервированы для рабочих из Индии.