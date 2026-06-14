Над российскими регионами сбили 110 БПЛА за полдня

В первую половину дня средства ПВО сбили над российскими регионами 110 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В период с 7:00 мск до 14:00 мск дроны перехватывали над приграничными Белгородской, Брянской и Курской областями. Также — над Владимирской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областями. Несколько дронов было сбито над Московским регионом. Также БПЛА сбивали в Крыму, над Черным морем и в Краснодарском крае.