Грета Тунберг хотела подарить на юбилей Дональду Трампу билет в Гаагу

Сегодня президент США Дональд Трамп отмечает свой 80-летний юбилей. Американские СМИ сообщают, что частью торжества станут состязания по смешанным боям UFC на арене, специально сооруженной возле Белого дома. На мероприятии будет присутствовать более 4 тыс. гостей президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грета Тунберг

Фото: RITZAU SCANPIX / Martin Sylvest / Reuters Грета Тунберг

Фото: RITZAU SCANPIX / Martin Sylvest / Reuters

Свои поздравления юбиляру уже опубликовали многие политики, общественные деятели, актеры, музыканты и другие известные люди. Например, известный китайский художник, архитектор и куратор Ай Вайвэй заявил, что «жизнь во Вселенной — это самая значимая ценность, которую мы все разделяем. Любой, кто рассматривает ее как товар, наносит вред развитию человеческой цивилизации, и его будут помнить только как презренного человека».

Шведская активистка Грета Тунберг сообщила, что «сначала я хотела подарить вам на день рождения билет в Гаагу. Но, вероятно, вы этого не поймете. Вместо этого я подарю вам пачку супа “Алфавит”. Чтобы ваши фразы были более связными, чем все, что вы когда-либо говорили. Теперь вы наконец-то сможете участвовать в содержательной публичной дискуссии».

Жены, любовницы, подруги и не совсем президента США — в материале «Ъ» «Донжуанский список Трампа».

Евгений Хвостик