ДРК требует от Бельгии раскрыть колониальные документы о полезных ископаемых

Власти Демократической Республики Конго хотят получить доступ к хранящимся в Бельгии «миллионам документов колониальной эпохи», сообщает Financial Times (FT). Министр горнодобывающей промышленности страны Луи Ватум Кабамба встретился с бельгийскими и европейскими чиновниками для обсуждения оцифровки архивов Королевского музея Центральной Африки (Тервюрен, Бельгия). Конголезские власти рассчитывают, что эти записи, описывающие минеральные богатства бывшей колонии, могут ускорить открытие новых месторождений критически важных полезных ископаемых.

В прошлом году для оцифровки документов ими был нанят связанный с Биллом Гейтсом американский стартап KoBold Metals, занимающийся минеральными ресурсами и ИИ. Однако Бельгия отказалась предоставлять эксклюзивный доступ к архивам частной иностранной компании, настаивая на том, что музей проведет оцифровку самостоятельно и передаст копии конголезским властям.

Сейчас стороны договорились создать совместную «дорожную карту» и целевую группу для возврата данных, что, по словам представителя конголезского министерства, укрепит «геологический суверенитет» страны. Он также сообщил, что некоторые госкомпании, в том числе китайская China Railway Group, использовали эти бельгийские архивы для планирования новых проектов по добыче меди в ДРК.

Екатерина Наумова