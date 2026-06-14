Автомобили Senat могут появиться в российских таксопарках

Автомобили представительского класса Senat смогут пополнить таксопарки соответствующей специализации. О планах производителя нового российского автомобильного бренда «Ъ» рассказал гендиректор Андрей Панков.

«Такси — это практически корпоративный сегмент,— сказал топ-менеджер.— В нишу таксопарков, которые используют автомобили представительского класса, мы определенно планируем выходить».

Он отметил, что Senat будет предлагать не просто машины, но и «концепцию "автомобиль плюс"», то есть сервис для корпоративных клиентов, включающий разветвленную сеть техстанций и услуги «летающих докторов», которые смогут «вылетать к крупным корпоративным клиентам и помогать им решать проблемы на месте».

Подробнее — в интервью Андрея Панкова «Ъ».