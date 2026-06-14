В Senat рассказали об уровне локализации производства в России

На заводе Senat в Шушарах будут производить все основные компоненты интерьера и существенную часть экстерьера новых автомобилей. Об этом «Ъ» заявил генеральный директор бренда Андрей Панков.

«А дальше необходимо учитывать специфику представительского класса, которая выражается в очень высоких требованиях к продукту и ограниченных объемах производства,— отметил господин Панков.— Локализация становится экономически оправданной при определенном объеме производства, иначе это приводит не только к значительному увеличению цены, но и к потере в качестве».

Андрей Панков отметил, что, так как Senat выходит «в очень взыскательный сегмент», очень важно соблюдать «правильный баланс и наращивать локализацию последовательно, чтобы не разочаровать клиентов». Он подчеркнул, что «безусловным является и соблюдение всех обязательств по локализации, принятых нами перед Министерством промышленности и торговли РФ».

Подробнее — в интервью гендиректора Senat «Ъ».