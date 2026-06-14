Унцию распродают тоннами

Глобальные инвесторы активно сокращают вложения в золото, следует из данных EPFR. Только за минувшую неделю чистый отток средств из «золотых» биржевых фондов составил $2,3 млрд. Цена золота впервые за полгода опускалась ниже уровня $4,1 тыс. за тройскую унцию, потеряв за неполный месяц 10,5%. Основные причины — ожидание повышения ставки ФРС в условиях сильных макроэкономических данных и разгоняющейся товарной инфляции. Российский рынок, как обычно в последние годы, находится под влиянием собственных факторов.

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Четвертую неделю подряд международные инвесторы сокращают вложения в золото. Об этом свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), общий объем средств, выведенных из золотых фондов за неделю, закончившуюся 10 июня, составил $2,3 млрд. Это почти на четверть меньше потерь неделей ранее. За четыре недели непрерывного оттока средств потери фондов составили $7,5 млрд.

О спаде интереса международных инвесторов к золоту говорит и информация Bloomberg. Согласно последним доступным данным агентства, суммарные активы золотых биржевых фондов в минувшую пятницу, 12 июня, упали на 6,8 тонны, до 3027,58 тонны. За неделю активы сократились на 26,8 тонны, а за четыре недели почти на 45 тонн, что стало сильнейшим падением показателя с марта 2026 года.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Золото i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: Investing.com / по теме

Главным событием прошлой недели стали сильные данные рынка труда США. По данным Бюро статистики труда, в мае 2026 года безработица третий месяц подряд оставалась на низком уровне (4,3%). При этом число вновь созданных рабочих мест (172 тыс.) практически вдвое превысило консенсус-прогноз (85 тыс.). В первую неделю июля было создано еще 29 тыс. рабочих мест. «Хорошие новости для экономики стали плохими для золота: сильный рынок труда практически исключил сценарий скорого снижения ставок»,— отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.

Более того, укрепляется прогноз повышения долларовых ставок. Согласно данным FedWatch от CME Group, вероятность повышения ставки ФРС США в декабре оценивается почти в 71%, месяц назад показатель составлял лишь 23,5%. «На фоне сильного рынка труда и нового инфляционного импульса от дорогой нефти инвесторы уже обсуждают не сроки снижения ставки ФРС, а вероятность ее повышения»,— отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков.

«Чем выше реальные ставки и, следовательно, доходности облигаций относительно инфляции, тем менее привлекательно золото, которое не приносит купонного дохода»,— поясняет независимый финансово-экономический эксперт Алексей Лерон.

Ожидания возможного роста ставок в США сказываются и на курсе доллара. На минувшей неделе индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) после полуторамесячного перерыва поднялся выше уровня 100 пунктов, прибавив за неделю 0,7% и более 2% за четыре недели.

В результате на минувшей неделе цена золота впервые с ноября 2025 года опустилась ниже уровня $4,1 тыс. за тройскую унцию. По итогам недели котировки остановились на отметке $4,2 тыс. за унцию, потеряв с начала недели 2,5%. За четыре недели потери составили 10,5%. Относительно исторического максимума, установленного в конце января, котировки упали почти на 25%.

У российских частных инвесторов сохраняется стабильный интерес к золоту.

По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, за четыре недели (по 10 июня) все розничные фонды, инвестирующие в золото, привлекли около 1,4 млрд руб.

Непрерывный приток в такие фонды продолжается с сентября 2025 года, и за это время инвестиции составили 28,1 млрд руб., а активы фондов достигли 78,47 млрд руб. Такое поведение может быть связано с желанием снизить риски, в том числе ослабления рубля. «Движение в золоте выглядит проверкой долгосрочной поддержки: фундаментальные предпосылки сохраняются — центральные банки продолжают диверсификацию резервов, сохраняя спрос на альтернативы доллару»,— отмечает Руслан Клышко. В пользу ослабления рубля говорит продолжающийся цикл снижения ключевой ставки Банком России, покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, а также сезонный спрос на нее со стороны импортеров и населения.

Виталий Гайдаев