Производитель оценил потенциал продаж автомобилей Senat в России

Проект Senat на российском рынке займет нишу автомобилей представительского класса, которая освободилась после ухода из РФ брендов из недружественных стран. Такое мнение в интервью «Ъ» высказал генеральный директор Senat Андрей Панков.

«Автомобили представительского класса, который сейчас составляет основу этого сегмента в автопарках крупных корпораций, государственных структур... уже несколько лет не обновлялись и имеют очень большие пробеги,— отметил господин Панков.— Обслуживание стоит исключительно дорого и зачастую выполняется по обходным технологиям. Плюс возникает все больше вопросов, связанных с электроникой, и многие из них практически нерешаемы...».

Автомобили Senat как раз ориентированы на замену таких машин, пояснил гендиректор. По словам гендиректора, проект предоставит компаниям и госструктурам «отличный продукт плюс первоклассное сервисное обслуживание».

Подробнее — в интервью Андрея Панкова.