«Никс»-фактор

В ночь на 26 мая определился первый финалист текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Им стал «Нью-Йорк Никс», со счетом 4:0 в серии разбивший «Кливленд Кавальерс» в полуфинале и вообще очень уверенно шагающий по play-off. Так далеко клуб не заходил с 1999 года, а титул он не выигрывал уже больше полувека, с 1973-го. В решающей серии ему, кажется, вне зависимости от соперника обеспечен статус аутсайдера.

Говоря об успехе «Нью-Йорк Никс» в текущем play-off, крупные американские ресурсы вроде ESPN не могут сосредоточиться на какой-то одной наиболее выпуклой детали. Нюансов масса.

Отмечают, насколько долго у клуба не было успехов. Так далеко он не проходил с 1999 года, когда в финальной серии не справился с уже тогда слишком мощным «Сан-Антонио Сперс» с выдающимся «большим» Тимом Данканом. А последний титул «Никс» датируется 1973-м. Это практически древность — времена до введения трехочковых бросков.

Отмечают, насколько уверенно клуб движется по сетке play-off. Увереннее, чем «Нью-Йорк», по ней не идет, пожалуй, ни одна команда. «Никс» потерпели два поражения в трех матчах на старте (против «Атланта Хокс», оба — с разницей в одно очко), а затем одержали 11 побед подряд.

Во втором раунде не заметили «Филадельфия Севенти-Сиксерс» — 4:0 в серии при двух разгромах. В финале Восточной конференции против «Кливленд Кавальерс» проблемы были только в первой встрече: по ходу заключительной четверти удалось отыграть колоссальный дефицит, 22 очка. Остальные три игры сложились относительно просто: победы с разницей плюс 16, плюс 13 и плюс 37.

И есть ведь не только цифры, но и любопытные истории. Например, та, что касается лидера Джейлена Брансона. Баскетболист, отец которого, Рик Брансон, в составе «Никс» выходил в финал в 1999-м (правда, почти не появлялся на паркете), пополнил клуб в 2022 году. Тогда его рассматривали как просто приличного разыгрывающего, и сумма его контракта — $110 млн за четыре года — казалась огромной переплатой: импульсивная покупка, которых клуб в XXI веке совершил немало. Вскоре Брансон из просто приличного разыгрывающего превратился в суперзвезду. Быстрый, ловкий, с отличным видением площадки, с прекрасным броском фактически с любой дистанции — вот те качества, которые помогли ему компенсировать очень скромный по меркам вида рост, 188 см.

Попал «Нью-Йорк» и с последующими приобретениями. Джош Харт (в прошлом, кстати, партнер Джейлена Брансона по команде Университета Вилланова) зарекомендовал себя как один из лучших универсалов лиги. Микал Бриджес (еще один университетский товарищ Брансона) — как игрок жутко выносливый, надежный. Оу Джи Ануноби — как эффективный защитник, благодаря редкому сочетанию скорости и антропометрических данных способный остановить кого угодно. Карл-Энтони Таунс приходил, уже имея репутацию элитного «большого». Здесь показательно другое: его менеджмент «Никс» предпочел куда более раскрученному Яннису Адетокунбо.

Оправдывается, видимо, и еще одно стратегическое решение, которое поначалу представлялось странноватым. Речь о назначении на пост главного тренера Майка Брауна. Он в межсезонье сменил Тома Тибодо, увольнение которого было мерой непопулярной по понятной причине.

Именно с фигурой Тибодо связывали взлет «Никс». Пропустившая до его назначения семь play-off подряд команда стала под его руководством претендентом на самые большие свершения: четыре раза за пять сезонов пробилась в кубковую стадию, в прошлом году впервые за четверть века вышла в финал конференции. Отставка успешного специалиста объяснялась его привычкой по максимуму нагружать лидеров. Это, по мнению руководства, и вело к срывам в ключевые моменты. Первое регулярное первенство Майка Брауна складывалось скверно: команду штормило, ей не оставляли шансов другие лидеры Восточной конференции. Однако в play-off легкость откуда-то взялась.

В решающей серии сезона НБА «Нью-Йорк Никс», несмотря на все его достоинства, вряд ли кто-то рискнет назвать фаворитом. Слишком мощные команды борются в финале Западной конференции. Выше котируется и действующий чемпион «Оклахома-Сити Тандер», и «Сан-Антонио Сперс» с центровым-феноменом Виктором Вембаньямой. Счет в их серии пока равный — 2:2. Следующий матч противостояния пройдет в ночь на 27 мая.

Роман Левищев