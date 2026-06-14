Глава Минтранса Андрей Никитин оценил ход строительства третьего моста в Улан-Удэ

Министр транспорта России Андрей Никитин и руководитель Бурятии Алексей Цыденов провели в Улан-Удэ совещание по реализации проекта строительства третьего моста через реку Уду — важного для развития республиканской столицы транспортного объекта. Общая протяженность автомобильной дороги с учетом съездов составит 4 км, сам мост — 202 м.

По словам господина Цыденова, в настоящее время определен новый подрядчик строительства — производственное объединение «Возрождение» (Санкт-Петербург), с которым заключен контракт на оставшиеся работы стоимостью 5,5 млрд руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2028 году.

Предыдущий контракт с ОАО «Хотьковский автомост» был расторгнут в одностороннем порядке. На сегодняшний день общая готовность транспортного перехода составляет 49%. «Организация, которая работала здесь, много объектов по стране не сделала, и здесь, конечно, никакой вины правительства Бурятии нет — подрядчик не справился с работой. Но все поручения президента должны исполняться безусловно, мы все знаем, и вы работаете всегда на результат. Исходя из того, что вы показали, что мы обсудили здесь, это одно из ключевых транспортных направлений для города, и его, безусловно, надо заканчивать», — сказал министр.

Как писал «Ъ», в марте в Бурятии суд отправил в СИЗО бывшего зампреда правительства республики Евгения Луковникова. По версии следствия, экс-чиновник был причастен к хищению почти 100 млн руб., выделенных на возведение моста в Улан-Удэ. Вместе с ним под стражу отправлена и руководитель компании-подрядчика. Ранее был осужден сотрудник регионального автодора за подделку документов при приемке части работ на так и не достроенном пока объекте.

Илья Николаев