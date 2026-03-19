Арест упал с моста

В Бурятии суд отправил в СИЗО бывшего зампреда правительства республики Евгения Луковникова. По версии следствия, экс-чиновник был причастен к хищению почти 100 млн руб., выделенных на возведение моста в Улан-Удэ. Вместе с ним под стражу отправлена и руководитель компании-подрядчика. Ранее был осужден сотрудник регионального автодора за подделку документов при приемке части работ на так и не достроенном пока объекте.

Евгений Луковников

Фото: сайт правительства Бурятии Евгений Луковников

Фото: сайт правительства Бурятии

Советский районный суд Улан-Удэ 19 марта избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему зампреду правительства республики Евгению Луковникову. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, с июля 2018 года по декабрь 2019 года Луковников вступил в сговор с руководителем ООО «ПромГражданПроект» Светланой Михайловой. Ее компания проектировала мост в Улан-Удэ, который местные жители называют «третьим». Как считает следствие, фигуранты дела похитили у МУ «Улан-Удэстройзаказчик» свыше 98 млн руб., отразив ложные сведения в актах о выполнении проектировочных работ. Соответствующее обвинение предъявлено и Михайловой, она также помещена в СИЗО на ближайшие два месяца.

В правительстве Бурятии господин Луковников работал с ноября 2017 года, курировал крупнейшие инфраструктурные стройки в Бурятии. Со своего поста он уволился в январе 2024 года по собственному желанию. В августе того же года вернулся в кресло зампреда и проработал до июня 2025 года, после чего вновь уволился по собственному желанию.

Контракт на выполнение работ по строительству «третьего» моста в Улан-Удэ был подписан с компанией «Хотьковский автомост» в конце 2019 года. По состоянию на конец 2025 года объект был построен на 50%, в итоге «Бурятрегионавтодор» разорвал исполнение контракта.

В начале марта стало известно, что АО «Хотьковский автомост» признано банкротом. Решение о введении процедуры наблюдения принял Арбитражный суд Московской области в феврале этого года. Исковое заявление о признании компании несостоятельной подала межрайонная ИФНС России по городу Сергиев Посад. Налоговая задолженность «Хотьковского автомоста» составила 206 млн руб.

Как уточняет в своем Telegram-канале депутат Народного хурала (парламента) Бурятии Баир Цыренов, после первой добровольной отставки в 2024 году Евгений Луковников работал советником генерального директора компании «Хотьковский автомост». «При повторном утверждении его в должности (на сессии хурала.— “Ъ”) я задавал вопрос, как можно доверять управление стройками человеку, который восемь месяцев получал зарплату от компании, сорвавшей проект. Однако глава Бурятии Алексей Цыденов настоял на возвращении Луковникова в кресло зампреда»,— добавляет господин Цыренов.

К слову, именно глава Бурятии первым официально сообщил о задержании Луковникова. 17 марта господин Цыденов в своих социальных сетях уточнил, что это связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ, проведением субподрядных работ фирмами, в которых участвуют аффилированные с Луковниковым люди. «О чем вообще люди думают. И чем думают. Сегодня не те времена, когда можно что-то утаить. Самый доверенный человек был. Я его сам из Москвы приглашал как специалиста в строительстве»,— так прокомментировал глава региона ситуацию.

Дело Луковникова и Михайловой — не единственное, связанное со строительством моста через реку Уду. В феврале этого года Верховный суд Бурятии признал виновным в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) сотрудника ГКУ «Бурятрегионавтодор» Александра Вокина.

Установлено, что в 2023 году он был ответственным за приемку работ на строительстве объекта и подписал акты приемки с «Хотьковским автомостом» в части установки деформационных швов и опорных деталей моста. При проверке управления федерального казначейства Бурятии выяснилось, что вместо конструкций иностранного производства, указанных в документах приемки, фактически были использованы более дешевые отечественные аналоги. Разница составила порядка 30 млн руб. По версии Вокина, замена конструкций была проведена из-за санкционных ограничений, о чем были уведомлено руководство ГКУ «Бурятрегионавтодор» и проектной организации. Однако акты он подписал с указанием наименований импортных конструкций, «не обеспечив устранение недостоверных сведений». Его действия были объяснены тем, что Вокин не желал затягивать сроки возведения объекта, а также опасался увольнения. Решением суда ему было назначено наказание в виде года исправительных работ, однако от него он был освобожден в связи с истечением сроков давности.

Влад Никифоров, Иркутск