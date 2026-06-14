Частная военная выплата

Как стало известно “Ъ”, столичные суды отказали в выплате компенсаций в размере 15 млн руб. вдове погибшего на СВО добровольца. Ее муж, уроженец Киргизии, был осужден в России за тяжкое преступление, ушел из колонии в штурмовики и погиб при освобождении Артемовска. Суды решили, что ответчики — военное ведомство, «Согаз» и ООО, от имени которого якобы заключался контракт с заключенным,— к ЧВК никакого отношения не имеют, а сама структура «вагнеров» имеет «неопределенный правовой статус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Из документов, опубликованных на официальном сайте Мосгорсуда, следует, что с иском к Минобороны, АО «Согаз» как страховщику и ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» в Мещанский райсуд еще в феврале 2024 года обратилась Алмакан Эргешова, вдова погибшего в зоне СВО добровольца. Ее муж, гражданин Киргизии Аман Айдралиев 1982 года рождения, в свое время отправился на заработки в Калужскую область, где в 2019 году был осужден Людиновским райсудом за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В августе 2022 года заключенный добровольно вступил в ЧВК «Вагнер», прошел обучение и в сентябре оказался в зоне боевых действий в ДНР. В октябре он перестал выходить на связь, его родные начали поиски и даже обращались к главе ЧВК Евгению Пригожину. В итоге могила штурмовика была найдена на «Аллее вагнеровцев» на кладбище в подмосковном поселке Фряново (городской округ Щелково). Оказалось, что он погиб 24 октября 2022 года в боях за Артемовск и был посмертно награжден медалью «За отвагу».

Вдова в иске, который начали рассматривать в марте 2024 года, отметила, что в ходе «краткосрочного телефонного разговора» перед отправкой в ЧВК муж ей сообщил, что «заключил контракт с ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг"». Представитель госпожи Эргешовой в суде требовал установить факт участия ее супруга в боевых действиях в составе добровольческого формирования и взыскать в пользу вдовы погибшего компенсации: 3 млн руб. от Минобороны, 4,6 млн руб. единовременного пособия от «Согаза» как страховщика, а также 5,1 млн единовременной компенсации от «Конкорда». От последней компании она также требовала по 350 тыс. руб. за каждый месяц участия в боях и 2 млн руб. компенсации морального ущерба. «Известие о смерти самого близкого человека явилось шоком, страшным горем, ее переполняло чувство несправедливости и нелепости произошедшего, с потерей супруга истец понесла невосполнимую утрату»,— сказано в материалах дела. Суд не стал ставить под сомнение сами факты гибели и награждения гражданина Киргизии.

Все ответчики категорически не согласились с требованиями истицы.

Представители «Согаза» пояснили суду, что ЧВК «Вагнер» «не относится к добровольческим формированиям», которые создавались Минобороны или Росгвардией.

Они напомнили, что «данное подразделение» не перешло в состав Минобороны, а его бойцы не заключали с ним договоры. Соответственно, страховые случаи с ними не подпадают под ответственность страховщика военного ведомства.

Представитель «Конкорд менеджмент и консалтинг» на судебных заседаниях указывал, что компания работает в сфере строительства, торговли, питания и пр., а ЧВК не является. Никаких договоров об участии в СВО с физическими, юридическими лицами, а также Минобороны ООО не заключало. А потому никаких начислений и выплат «кому-либо в связи с участием в добровольческих формированиях общество никогда не производило и не производит», отмечается в судебных документах.

Отметим, что сам контракт мужа вдова в суд не представила.

На запрос суда из Национального центра управления обороной РФ поступил ответ, в котором говорилось, что с начала специальной военной операции «ввиду возникшей военной необходимости» к участию в ней «были привлечены структуры с неопределенным правовым статусом». Но с лета 2023 года ЧВК «Вагнер», одна из таких организаций, прекратила свое существование.

Истица пытались связать «Вагнер» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» ссылками на то, что компания через «Военторг» зарабатывала госсредства, поставляя пищевые продукты и оказывая услуги по питанию в армии. Однако ответчики нашли в интернете 2782 организации с названием со словом «Конкорд». Привязать ЧВК и компанию друг к другу упоминанием Евгения Пригожина как гендиректора и учредителя в суде также не удалось.

В итоге полуторагодичного рассмотрения дела судья Алексей Городилов в августе 2025 года встал на сторону ответчиков. «Из буквального толкования приведенных норм права следует, что сотрудники ЧВК не включены в перечень лиц, имеющих право на получение дополнительных социальных гарантий при участии в боевых действиях»,— сказано в решении, где также отмечено, что ЧВК по своей сути представляет собой негосударственное вооруженное формирование. А потому выплаты, причитающиеся в связи с гибелью участников ЧВК, выплачиваются самой компанией «в соответствии с условиями заключенных договоров».

При этом суд выразил сомнение в том, что ЧВК «Вагнер» не выполнила свои обязательства перед семьей погибшего, тем более что в права наследования вдова не вступила ни в России, ни на родине в Киргизии.

Решение Мещанского суда было обжаловано в Мосгорсуде, но безуспешно. 25 мая этого года оно вступило в законную силу.

«В работе с клиентами "Согаз" действует исключительно в правовом поле и исполняет все вступившие в законную силу судебные решения»,— сообщили “Ъ” в страховой компании. В Минобороны оперативно получить комментарии не удалось, ООО исчерпывающе изложило их в суде.

Сергей Сергеев