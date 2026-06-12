Путин: группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тыс. человек

Численность группировки вооруженных сил России в зоне спецоперации превышает 700 тыс. человек. Об этом на встрече в Кремле со штурмовиками — участниками СВО заявил президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Каждый выполняет свою задачу, и каждый делает это сегодня достойно. Я бы хотел в этой связи особо отметить ту важнейшую задачу, которую решают наши штурмовые подразделения — вы и ваши боевые товарищи»,— сказал господин Путин.

Глава государства подчеркнул, что министр обороны России Андрей Белоусов постоянно занимается вопросами снаряжения для военнослужащих. «Мы делаем вот это, чтобы ребятам помочь, чтобы штурмам нашим подсобить, чтобы они чувствовали себя увереннее, чтобы потери были минимальными»,— добавил Владимир Путин.