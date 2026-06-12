Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2,4 млн человек

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил РФ будет составлять 2 млн 339 тыс. человек, в том числе 1 млн 510 тыс. военнослужащих. Численность военнослужащих увеличена на 7,4 тыс. человек.

Глава государства поручил правительству выделить Минобороны деньги для увеличения численности войск. Помимо кадровых военнослужащих в Вооруженные силы входит гражданский персонал: повара, водители, психологи и медицинские работники.

Указ вступает в силу со дня подписания. В предыдущий раз президент увеличивал штатную численность Вооруженных сил 4 марта. Тогда число военнослужащих выросло на 2,6 тыс. человек.