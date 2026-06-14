Президент ФК «Урал» Иванов высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в клуб

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что хотел бы видеть 37-летнего нападающего Артема Дзюбу в составе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Дзюба

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Артем Дзюба

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По его словам, кандидатура форварда уже не раз обсуждалась внутри клуба, однако договориться ранее не удавалось. При этом господин Иванов подчеркнул, что футболист вряд ли согласится играть в Первой лиге.

«Дзюба — большой лидер на поле, он всем все доказал, мы с ним в хороших отношениях, я очень хотел бы его увидеть с нами. Нам надо посоветоваться с тренерами, и если Артем будет готов к нам перейти, то такой переход станет возможным. Дай бог, мы созвонимся с Дзюбой, а там будет видно»,— заявил в беседе с «РБ Спорт» Григорий Иванов.

На данный момент Артем Дзюба является свободным агентом. Форвард выступал за «Акрон» с сентября 2024 года и покинул клуб по завершении минувшего сезона. За тольяттинский клуб он сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Урала» стал Сергей Юран. Он сменил на этом посту Василия Березуцкого.

Полина Бабинцева