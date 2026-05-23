Артем Дзюба покидает «Акрон»

Нападающий Артем Дзюба завершает выступления в «Акроне». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В субботу, 23 мая, Артем Дзюба сыграл последний матч в составе «Акрона». Тольяттинская команда «Ротору» со счетом 0:1, но по сумме двух встреч переиграла волгоградский клуб, оставшись в Российской премьер-лиге по итогам стыковвх игр.

Артем Дзюба пополнил состав «Акрона» 12 сентября 2024 года. За тольяттинский клуб он сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач.

«Мы завершаем сотрудничество с Артемом Дзюбой: контракт продлен не будет. Артем вошел в историю клуба, стал лучшим бомбардиром "Акрона", побил всевозможные рекорды в российском футболе. Дзюба помог нашему клубу на определенном этапе развития. Мы благодарны ему за его отношение и вклад в результаты. "Акрону" нужны новые герои, мы хотим дальше расти и развиваться, делать ставку на новые имена и, в том числе, собственных воспитанников, которым мы много доверяли в прошедшем сезоне», — прокомментировал владелец «Акрона» Павел Морозов.

Андрей Сазонов