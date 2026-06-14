Процент по квоте

Арбитражный управляющий вправе получить процентное вознаграждение не только за погашение долгов перед кредиторами ликвидируемой компании, но и за выплаты ее учредителям. Такое решение вынес Верховный суд РФ. По мнению банкротных экспертов, это правило можно распространить не только на процедуры принудительной ликвидации юрлиц, но и на банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрел вопрос об оплате услуг управляющего, назначенного на проведение процедуры ликвидации негосударственного пенсионного фонда (НПФ). История спора началась в июле 2018 года, когда Банк России лишил НПФ «Достоинство» лицензии по просьбе самого фонда (см. “Ъ” от 27 июля 2018 года).

НПФ «Достоинство» с 2014 года находился под контролем кипрского офшора Drosmeno Investments: 82,3% его акций в 2017 году принадлежали Бадри Гобечии, много лет проработавшему в структурах «Открытие холдинга», а оставшиеся 17,7% — самому «Открытие холдингу». К концу 2017 года у НПФ насчитывалось всего два договора с юрлицами на 11 млн руб. (см. “Ъ” от 29 мая 2018 года).

В июне 2018 года НПФ попросил ЦБ РФ аннулировать его лицензию, а через несколько месяцев суд по ходатайству регулятора запустил процедуру принудительной ликвидации по правилам закона о банкротстве. Ликвидатором назначили арбитражного управляющего (АУ) Анастасию Курскую (с 2023 года ликвидацией НПФ занимается Агентство по страхованию вкладов).

Главный спор развернулся вокруг 300 млн руб., которые в декабре 2022 года апелляционный суд постановил выплатить учредителю фонда — ООО «ЛК Лизинг».

Это ликвидационная квота, которая перечисляется владельцам ликвидируемого юрлица после полного расчета с его кредиторами. Получив выплату, учредитель отказался перечислить АУ 7% вознаграждения от этой суммы — 21 млн руб. Арбитражные суды признали отказ законным, указав, что учредитель не является кредитором фонда, а сама выплата фактически была возвратом вклада, внесенного в уставный капитал, и процентное вознаграждение АУ за такие операции не полагается (см. “Ъ” от 14 апреля).

По жалобе Анастасии Курской дело передали в экономколлегию ВС, которая поддержала доводы управляющего.

Квот вам и вознаграждение

ВС напомнил, что вознаграждение АУ носит частноправовой встречный характер и зависит от объема и качества выполненной им работы. При этом по закону о банкротстве АУ отвечает не только за выплату средств кредиторам, но и за распределение ликвидационной квоты между учредителями, указала коллегия.

«ЛК Лизинг» является «выгодоприобретателем от деятельности» управляющего, качество работы которого влияет на размер конкурсной массы и всех выплат в рамках ликвидационной процедуры. А значит, решил ВС, платить проценты управляющему нужно не только с выплат кредиторам компании, но и с выплат ее учредителям. Иначе, заметила коллегия судей, это лишало бы АУ платы за работу в той части, в которой она способствовала увеличению размера распределенной ликвидационной квоты.

При этом размер процентов АУ может быть снижен. ВС направил дело на новое рассмотрение, поручив суду первой инстанции оценить реальный вклад управляющего в процедуру и определить соответствующее этому вознаграждение.

Не ликвидацией единой

АУ назначается на процедуру ликвидации компании в ряде случаев. Во-первых, если это принудительная ликвидация юрлица, запущенная по решению суда, за исключением ситуаций, когда закон предусматривает специального ликвидатора (например, АСВ для ряда финансовых организаций), говорит партнер практики банкротства K&P.Group Антон Помазан. Во-вторых, АУ назначается, если у ликвидированного юрлица обнаруживается имущество, которое нужно распределить между кредиторами и совладельцами компании (п. 5.2 ст. 64 Гражданского кодекса РФ). И, в-третьих, если назначение управляющего предусмотрено специальной нормой. Так, по ст. 23.2 закона «О банках и банковской деятельности» именно АУ назначается судом для проведения ликвидации кредитных организаций, которые не привлекали во вклады средства физлиц и, соответственно, не участвовали в системе их страхования, указывает АУ Сергей Домнин.

АУ Павел Замалаев считает, что позиция ВС применима не только к процедурам ликвидации юрлиц, но и к банкротным делам, где происходит выплата ликвидационной квоты учредителям должника.

Разница между принудительной ликвидацией и банкротством здесь невелика — обе процедуры идут по правилам закона о несостоятельности, указывает старший партнер «АНП Зенит» Ильдар Багаутдинов: «Если в любой такой процедуре после расчета с кредиторами остались средства, которые были перечислены учредителям, эти суммы по логике ВС тоже учитываются при начислении вознаграждения АУ».

13,3 процента реестровых долгов было погашено в рамках банкротства юрлиц в 2025 году, по данным ЕФРСБ

Старший партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Кирилл Горбатов полагает, что позиция ВС может мотивировать АУ предпринять максимум усилий для формирования конкурсной массы. По мнению господина Замалаева, решение ВС смягчает не совсем справедливый подход к выплате процентов АУ, которые в банкротстве юрлиц рассчитываются не от размера конкурсной массы, а от доли погашения реестровых долгов.

Вместе с тем господин Горбатов предупреждает о неизбежности споров о соразмерности суммы процентов к объему работ, который выполнил АУ. «ВС одновременно расширяет базу для премии и держит ее привязанной к качеству работы»,— поясняет господин Багаутдинов. Впрочем, в подавляющем большинстве банкротных дел до выплаты ликвидационной квоты не доходит, поэтому АУ редко смогут претендовать на проценты с этих сумм, указывает господин Домнин.

Ян Назаренко, Анна Занина