Ликвиды на будущее

Верховный суд РФ (ВС) решит, вправе ли арбитражный управляющий (АУ) получить вознаграждение за выплаты учредителям ликвидируемого юрлица. В рамках принудительной ликвидации НПФ «Достоинство» арбитражные суды отказались начислить АУ проценты от выплаченной учредителю фонда суммы, посчитав, что такое вознаграждение полагается лишь за выплаты в пользу кредиторов. Но управляющий добился передачи дела в экономколлегию ВС, считая несправедливым ставить оплату его работы в зависимость от статуса получателя средств.

История разбирательства началась в октябре 2018 года, когда по инициативе Банка России Арбитражный суд Москвы решил принудительно ликвидировать НПФ «Достоинство» и возложил функции ликвидатора на АУ Анастасию Курскую. При этом в декабре 2022 года суд постановил выплатить учредителю фонда — ООО «ЛК Лизинг» — 300 млн руб. в качестве компенсации вклада в уставный капитал, но только после расчетов с кредиторами. В рамках процедуры принудительной ликвидации АУ продал имущество фонда, погасил все долги перед кредиторами, после чего перечислил учредителю 300 млн руб.

Затем Анастасия Курская обратилась в суд за выплатой ей процентного вознаграждения, которое полагается за удовлетворение требований кредиторов. Она включила туда и сумму выплат в пользу учредителя НПФ, а поскольку управляющему в данном случае полагаются 7%, то речь идет о 21 млн руб. Однако арбитражные суды трех инстанций отклонили заявление АУ, посчитав, что проценты начисляются только за выплаты кредиторам, но не учредителям ликвидируемого юрлица.

Анастасия Курская обжаловала эти решения в ВС, настаивая, что вознаграждение АУ носит частноправовой встречный характер и является платой за услуги.

Заявительница подчеркнула, что удовлетворить требование учредителя о выплате взноса в уставный капитал получилось лишь за счет проделанной ею работы по продаже имущества НПФ. По мнению АУ, занятый судами подход несправедлив, поскольку приводит к разной оплате деятельности управляющего в зависимости от того, на погашение чьих требований были направлены вырученные средства. ВС заинтересовали эти доводы, и дело передали в экономколлегию. Заседание планируется 25 мая.

Кредитор учредителю рознь

С одной стороны, управляющему не может быть отказано в выплате фиксированного вознаграждения и процентов только по тому основанию, что он выполнял свою работу в рамках ликвидационной процедуры распределения имущества юрлица, а не в рамках конкурсного производства при банкротстве, указывает партнер Orchards Азат Ахметов. Вместе с тем, уточняет господин Ахметов, процентное вознаграждение рассматривается в качестве премии и зависит от объема и сложности проведенной работы, то есть необходимо оценивать реальный вклад управляющего.

3,4 миллиарда рублей вознаграждения получили арбитражные управляющие в 2025 году, по данным ЕФРСБ.

Что касается принудительной ликвидации НПФ (АУ назначались ликвидаторами на эту процедуру до 2023 года, теперь эти функции выполняет АСВ), для нее действуют правила конкурсного производства, предусмотренные ст. 20.6 закона о банкротстве, поясняет управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков. В статье говорится, что вознаграждение АУ складывается из фиксированной ежемесячной выплаты и процентов, а последние напрямую зависят от результата работы управляющего, а именно от суммы удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр. Требования же учредителей юрлица по возврату их вклада в уставный капитал, исходя из буквального толкования закона, не считаются кредиторскими и поэтому удовлетворяются после всех других в порядке ликвидационной квоты, продолжает господин Косаков. Такой логики придерживались нижестоящие суды, но юрист сомневается в справедливости их подхода.

Формализм по всей форме

Нижестоящие инстанции заняли излишне формальную позицию, соглашается АУ Сергей Домнин. Он напоминает, что пленум ВС в декабре 2025 года разъяснил, что требования учредителей должника по обязательствам из их участия в юрлице все же относятся к реестровым требованиям кредиторов. В целом же возможность взыскания процентов за реализацию имущества ликвидированного юрлица ВС подтверждал в сентябре 2024 года, добавляет начальник отдела департамента по работе с проблемными активами «Юр-Статус» Алина Супрун.

Впрочем, о процентах за выплату ликвидационной квоты ВС еще не высказывался.

Азат Ахметов поддерживает доводы АУ: «Требования есть требования, если они погашены, они должны быть учтены при выплате процентного вознаграждения». С ним согласен и господин Косаков, уточняющий, что ключевым критерием для выплаты процентов должны выступать реальные усилия управляющего. Конкретно в этом деле, замечает президент Союза АУ НЦРБ Валерия Азбиль, управляющий принял активное участие. Юристы надеются на подробные разъяснения ВС. Если экономколлегия поддержит АУ, это может создать прецедент, который откроет дорогу к процентам с выплат учредителям любого ликвидированного юрлица, где ликвидатор назначается по банкротным правилам, полагает Вячеслав Косаков. Более того, добавляют Сергей Домнин и Валерия Азбиль, выводы ВС можно будет распространить также и на банкротные дела, в которых имело место погашение ликвидационной квоты.

Ян Назаренко, Анна Занина