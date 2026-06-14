Израиль предупредил жителей юга Ливана о готовящихся ударах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей 29 населенных пунктов на юге Ливана эвакуироваться. В ближайшее время израильская армия может нанести удары по этим территориям, сообщил представитель ЦАХАЛа Авихаи Адраи.

«В связи с нарушением террористической организацией "Хезболла" соглашения о прекращении огня Армия обороны вынуждена применить против нее силу. Армия обороны не намерена причинять вам вред»,— написал господин Адраи в X. Жителям рекомендовано удалиться не менее чем на 1 км от населенных пунктов.

По словам президента США Дональда Трампа, мирное соглашение с Ираном может быть подписано до 15 июня. Иранское агентство Mehr опубликовало проект меморандума, который включает приостановку боевых действий в Ливане.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что страна сохранит свободу действий, необходимую для предотвращения получения Ираном ядерного оружия. По его словам, ЦАХАЛ не отступит из зон безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа.