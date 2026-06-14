Трамп пригрозил врагам США «дискомбобуляцией»

Президент США Дональд Трамп пригрозил противникам применить против них «дискомбулятор» — возможно, существующее новейшее секретное американское оружие. Оно, предположительно, использовалось американской армией во время захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и позволило вывести из строя технику венесуэльской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Daniel Heuer / Reuters Дональд Трамп

Фото: Daniel Heuer / Reuters

В своей соцсети Truth Social господин Трамп опубликовал сгенерированную ИИ картинку: он стоит на палубе военного корабля и в бинокль наблюдает за флотом под американскими флагами; в небе пролетают истребители. Подпись под картинкой гласит: «Вас дискомбобулируют».

Впервые о некоем новейшем оружии Дональд Трамп рассказал в интервью New York Post. Он заявил, что не может разглашать детали, но назвал устройство «дискомбобулятором» (от англ. discombobulate — «дезорганизовывать, запутывать»). NYP писала, что действие этого оружия похоже на мощную звуковую или взрывную волну. Источники утверждали, что после применения такого устройства охранники Николаса Мадуро падали с кровотечением из носа и рта.

Центральное командование ВС США заявило в начале марта, что во время атаки на Иран были использованы «специальные возможности». Какие именно, не уточнялось.