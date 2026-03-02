ВС США: при атаке на Иран использовались секретные «специальные возможности»

Соединенные Штаты использовали «специальные возможности» своего вооружения во время атаки на Иран, сообщило Центральное командование ВС в соцсети Х. О чем именно идет речь, не уточняется: командование заявило, что эти «возможности» оно перечислить не может.

В публикации командование привело список военной техники, которая участвовала в операции. Среди них — бомбардировщики B-2, истребители F-16, F-18, F-22 и F-35, атомные авианосцы и другое вооружение.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть новое секретное оружие, которое называется «дискомбобулятор», которое уже было применено при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Действие этого оружия, по информации New York Post, похоже на мощную звуковую или взрывную волну. Неназванный свидетель операции описал воздействие этого оружия как ощущение, будто «голова взрывается изнутри».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. По информации Центрального командования, в первые часы операции применялись высокоточные боеприпасы, запускаемые с воздуха, суши и моря. Кроме того, Соединенные Штаты впервые использовали в боевых действиях однонаправленные ударные беспилотники, сделанные по образцу иранских беспилотников «Шахед».