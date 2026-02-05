Трамп поделился подробностями об оружии с названием «дискомбобулятор»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные при похищении венесуэльского президента Николаса Мадуро использовали оружие, которое называется «дискомбобулятор». Оно, по словам господина Трампа, позволило вывести из строя технические устройства неприятеля.

«Знаете, что он ("дискомбобулятор".— "Ъ") делает? Ни одно из их устройств не работало, вот что он делает. Это мое название, я очень горд этим названием»,— сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Впервые о загадочном оружии стало известно из интервью президента газете New York Post. Тогда он сообщал, что при проведении операции в Венесуэле использовалось оружие, о котором ему «говорить не разрешено», но которое он назвал «дискомбобулятором» (от англ. discombobulate — «дезорганизовывать, запутывать»).

По информации издания, действие этого оружия похоже на мощную звуковую или взрывную волну. Неназванный свидетель операции описал воздействие этого оружия как ощущение, будто «голова взрывается изнутри». Утверждается, что после его применения устройства охранники Николаса Мадуро падали на колени с кровотечением из носа и рвотой с кровью.