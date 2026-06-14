Топливные хранилища загорелись в Ярославской области после атаки БПЛА

Возгорание хранилищ с топливом произошло на объекте в Ярославской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Возгорание ликвидируют специальные службы. Данных о пострадавших нет, уточнил он. Кроме того, при объявлении атаки БПЛА был перекрыт участок трассы М-8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Сейчас дорожные ограничения сняты.

В ночь на 14 июня силы ПВО уничтожили над регионами России 249 БПЛА: над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областями, Крымом и акваторией Азовского моря. Аэропорты Нижнего Новгорода, Ярославля, Калуги, Тамбова и Костромы приостанавливали работу.