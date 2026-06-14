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Шотландия обыграла Гаити в матче на ЧМ по футболу

Сборная Шотландии со счетом 1:0 обыграла команду Гаити в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Шотландия участвует в ЧМ впервые за 28 лет.

Матч прошел на стадионе Gillette Stadium в американском штате Массачусетс. Гол забил полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн.

Команды выступают в группе C вместе со сборными Бразилии и Марокко, у которых первый матч на чемпионате мира завершился со счетом 1:1. Ближайший матч в группе запланирован на 20 июня, он пройдет между сборными Шотландии и Марокко.

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