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Бразилия второй свежести

Пятикратные чемпионы мира неброско стартовали на мировом первенстве

Старт турнира в группе C североамериканского чемпионата мира по футболу подарил публике два не самых зрелищных, зато обеспечивших поводы переосмыслить статус их участников матча. Например, сборная Гаити, хоть и уступила — 0:1 — шотландцам, все-таки не походила на совсем уж безнадежного аутсайдера. А сборная Бразилии, хоть и не проиграла марокканцам, разойдясь с ними миром — 1:1, не походила на команду, претендующую на что-то по-настоящему серьезное: слишком простая, слишком невзрачная.

Лишь благодаря индивидуальному мастерству Винисиуса (слева) сборная Бразилии ушла от поражения в матче с марокканцами

Лишь благодаря индивидуальному мастерству Винисиуса (слева) сборная Бразилии ушла от поражения в матче с марокканцами

Фото: Mike Segar / Reuters

Лишь благодаря индивидуальному мастерству Винисиуса (слева) сборная Бразилии ушла от поражения в матче с марокканцами

Фото: Mike Segar / Reuters

В бесконечном потоке матчей, который устроило расширение формата чемпионата мира, очень сложно на чем-то остановиться, что-то вычленить, как следует посмаковать. Но на две встречи, открывшие турнир в группе C, внимание обратили. И любопытство тут вполне понятного происхождения.

Например, на сборную Гаити недавно смотрели косо. Укомплектована черт знает кем. Из-за бардака, царящего на родине, по сути, лишена дома — все время играет на выселках. Тренер — Себастьен Минье — персонаж загадочный. На чемпионат мира пробилась во второй раз в своей истории. Первый был в 1974 году и вылился в конфуз. На том турнире в ФРГ гаитяне предстали символом колоссального футбольного расслоения. Очутились в группе с тремя грандами — аргентинцами, итальянцами и поляками — и проиграли им три матча с общим счетом 2:14. Польская команда, тогда безумно мощная, забила сборной Гаити семь безответных голов. Причем той повезло, что семью дело ограничилось — с такой-то безалаберностью в защите… И не повторится ли конфуз сейчас?

Но нет, старт у гаитян вышел вполне пристойным. Шотландцы, команда не великая, но по любым меркам крепкая, в Фоксборо под Бостоном конечно, выглядели посолиднее, однако не настолько, чтобы считать их победу с минимальным счетом недоразумением. Лидерство сборной Шотландии принес несчастливый для гаитян рикошет после удара Джона Макгинна, одурачивший вратаря. Оборонялись их соперники довольно организованно. А в концовке у Францди Пьерро был шанс из тех, которые запороть жутко обидно: бил головой с убойной дистанции и промазал. А мог ведь принести своей команде очко.

Еще больше интриговали команды, игравшие перед шотландцами и гаитянами в Ист-Ратерфорде. А после их матча эксперты BBC, Sky Sports, L’Equipe, ESPN и других медиаресурсов, конечно, ломали голову над вопросом насчет того, стоит ли его считать приговором пятикратным чемпионам мира? Ну, то есть стоит ли решительно вычеркивать их из списка охотников за золотом первенства, помещая в нишу поскромнее,— ту, в которой потолок куда ниже?

А признаки, что вычеркивать можно, глаз буквально резали. Африканский флагман с полуфиналом предыдущего чемпионата мира в послужном списке на фоне бразильцев смотрелся гораздо лучше — свежее, правильнее, устроеннее.

В случае же с бразильцами все замечали одно и то же. Архаичный — вялый, ленивый, с минимумом интересных маневров, с возникающим разве что эпизодически беззубым прессингом — стиль.

Дефицит идей, так контрастирующий с репутацией тренирующего сборную Карло Анчелотти. Скверный тонус некоторых игроков. Ветеран Каземиру расплавился под американским солнцем, превратившись в пустое место. Его напарник в центре полузащиты Бруну Гимарайнс ненамного полезнее. Впереди, на позиции центрфорварда почти никакого толку от Игора Тьягу, заставлявшего жалеть о пока недолеченной травме Неймара и о том, что Анчелотти отчего-то не доверяет вундеркинду Эндрику, а Жуана Педру, такого яркого в английском чемпионате, вообще не включил в заявку. Габриэл и Маркиньюс, которых представляли как сильнейшую пару центральных защитников, проспали изумительный пас Браима Диаса на Исмаэля Сайбари, выведшего марокканскую команду вперед.

Ее уровню на самом деле соответствовала жалкая горстка бразильских игроков, включая зенитовца Дугласа Сантоса. На позиции левого защитника, соперничая с Ашрафом Хакими, ошибок он практически не допускал, а во втором тайме дождался выхода на поле и своего одноклубника Луиса Энрике, которым Анчелотти попытался — впрочем, без особого успеха — оживить унылую атаку. Два чемпиона России не просто в заявке бразильцев, а одновременно не поле в матче главного турнира — когда-то такая картина показалась бы больной фантазией.

При этом никуда не было деться от ощущения, что на плаву сборная Бразилии удержалась исключительно благодаря озарению Винисиуса, его таланту, воплотившемуся в гол в ответ на забитый Сайбари. Гол, созревший на равном месте, из неожиданного рывка форварда от границы штрафной в центр мимо Нейла Эль-Айнауи, из его безупречного удара в дальний угол. Не будь этой вспышки Винисиуса, бразильцы после первого тура располагались бы рядышком с гаитянами в подвале таблицы квартета. Можно было бы порассуждать о перспективах выбраться из него в play-off.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Ведущие игроки сильнейших сборных чемпионата мира по футболу

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Со времен победы на чемпионате мира 2022 года Лионель Месси (Аргентина) переехал в США и выиграл с «Интер Майами» все важные трофеи. Результативность аргентинца и в 38 лет остается на исключительно высоком уровне. А значит, он точно может отнять у немца Мирослава Клозе звание лучшего бомбардира чемпионата мира всех времен. Для этого на североамериканском турнире Месси нужно отличиться четыре раза

Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters

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Для Килиана Мбаппе, едва не спасшего французов в финале чемпионата мира четырехлетней давности, прошедший сезон оказался противоречивым. С одной стороны — впечатляющая личная статистика. С другой — травмы, провалы мадридского «Реала», скандалы и конфликты. Под конец сезона недовольство выразили болельщики, убежденные, что в клубе «чересчур эгоистичной» звезде места нет

Фото: Isabel Infantes / Reuters

За два года, что прошли с победы &lt;b>испанцев&lt;/b> на чемпионате Европы, их главная надежда, 18-летний вундеркинд &lt;b>Ламин Ямаль&lt;/b>, стал только опаснее. В прошлом году он едва не выиграл «Золотой мяч», в нынешнем тоже наверняка будет одним из главных претендентов на приз

За два года, что прошли с победы испанцев на чемпионате Европы, их главная надежда, 18-летний вундеркинд Ламин Ямаль, стал только опаснее. В прошлом году он едва не выиграл «Золотой мяч», в нынешнем тоже наверняка будет одним из главных претендентов на приз

Фото: AP / Mike Stewart

Капитана &lt;b>английской сборной Гарри Кейна&lt;/b> часто выделяют за его необычную для центрфорварда манеру игры: подчеркивают роль в оборонительных фазах и плеймейкерские навыки. Но и забивает Кейн тоже регулярно: в завершившемся сезоне он отличился 61 раз в 51 матче

Капитана английской сборной Гарри Кейна часто выделяют за его необычную для центрфорварда манеру игры: подчеркивают роль в оборонительных фазах и плеймейкерские навыки. Но и забивает Кейн тоже регулярно: в завершившемся сезоне он отличился 61 раз в 51 матче

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

В 41 год &lt;b>Криштиану Роналду (Португалия)&lt;/b> продолжает поражать ворота соперников и находится в нескольких шагах от отметки в 1000 голов за карьеру. Правда, добраться до круглой цифры на чемпионате мира он все-таки не успеет: перед стартом турнира португальца от нее отделяет 33 мяча

В 41 год Криштиану Роналду (Португалия) продолжает поражать ворота соперников и находится в нескольких шагах от отметки в 1000 голов за карьеру. Правда, добраться до круглой цифры на чемпионате мира он все-таки не успеет: перед стартом турнира португальца от нее отделяет 33 мяча

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Про &lt;b>Винисиуса (Бразилия)&lt;/b> можно сказать примерно то же, что уже было сказано про Килиана Мбаппе: провел неровный сезон, попадал в заголовки в основном из-за всяких скандальных историй. В случае с бразильцем это, чаще всего, истории, связанные с расистскими оскорблениями

Про Винисиуса (Бразилия) можно сказать примерно то же, что уже было сказано про Килиана Мбаппе: провел неровный сезон, попадал в заголовки в основном из-за всяких скандальных историй. В случае с бразильцем это, чаще всего, истории, связанные с расистскими оскорблениями

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

40-летний &lt;b>Мануэль Нойер&lt;/b> уже завершил карьеру в национальной команде, но его уговорили вернуться. Причина — уязвимость вратарской позиции в &lt;b>сборной Германии&lt;/b>. Марк-Андре тер Штегена вывела из строя травма. А до конца верить в Оливера Бауманна, прошедшего квалификацию в качестве основного, видимо, боятся

40-летний Мануэль Нойер уже завершил карьеру в национальной команде, но его уговорили вернуться. Причина — уязвимость вратарской позиции в сборной Германии. Марк-Андре тер Штегена вывела из строя травма. А до конца верить в Оливера Бауманна, прошедшего квалификацию в качестве основного, видимо, боятся

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Даже потеряв с возрастом в скорости и резкости, &lt;b>Вирджил ван Дейк (Нидерланды)&lt;/b> остается центральным защитником высочайшего класса: полезным как в обороне, так и в атаке; надежным. В завершившемся сезоне голландец без замен отыграл все матчи чемпионата Англии и Лиги чемпионов

Даже потеряв с возрастом в скорости и резкости, Вирджил ван Дейк (Нидерланды) остается центральным защитником высочайшего класса: полезным как в обороне, так и в атаке; надежным. В завершившемся сезоне голландец без замен отыграл все матчи чемпионата Англии и Лиги чемпионов

Фото: AP / Patrick Post

В третий раз за четыре сезона &lt;b>Эрлинг Холанн&lt;/b> стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Больше всех форвард забил и в европейском отборе на чемпионат мира — аж 16 мячей в восьми матчах. Так он помог &lt;b>сборной Норвегии&lt;/b> впервые с 1998 года пробиться на мировое первенство

В третий раз за четыре сезона Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Больше всех форвард забил и в европейском отборе на чемпионат мира — аж 16 мячей в восьми матчах. Так он помог сборной Норвегии впервые с 1998 года пробиться на мировое первенство

Фото: Brad Penner / Reuters

Один из лучших плеймейкеров XXI века &lt;b>Кевин де Брёйне&lt;/b> после перехода из «Манчестер Сити» в «Наполи» ушел в тень. Вероятно, предстоящий чемпионат мира станет для него последним. Ту версию &lt;b>сборной Бельгии&lt;/b>, которая на него отправится, есть соблазн назвать самой слабой за все время выступлений полузащитника

Один из лучших плеймейкеров XXI века Кевин де Брёйне после перехода из «Манчестер Сити» в «Наполи» ушел в тень. Вероятно, предстоящий чемпионат мира станет для него последним. Ту версию сборной Бельгии, которая на него отправится, есть соблазн назвать самой слабой за все время выступлений полузащитника

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Пусть &lt;b>Хамес Родригес&lt;/b> и не реализовал в полной мере свой огромный потенциал, в национальной команде он до сих пор нередко напоминает себя, блиставшего на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Очень успешным для &lt;b>колумбийца&lt;/b> стал Кубок Америки двухлетней давности: его команда взяла серебро, а сам он был признан лучшим игроком турнира

Пусть Хамес Родригес и не реализовал в полной мере свой огромный потенциал, в национальной команде он до сих пор нередко напоминает себя, блиставшего на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Очень успешным для колумбийца стал Кубок Америки двухлетней давности: его команда взяла серебро, а сам он был признан лучшим игроком турнира

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

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Нынешняя версия сборной Марокко — хотя бы по формальным причинам самая успешная африканская команда в истории: до нее ни один представитель континента не доходил до полуфинала чемпионата мира. А наиболее классный игрок этого поколения марокканцев — правый защитник Ашраф Хакими, взявший с ПСЖ две подряд Лиги чемпионов. Правда, последний сезон у него вышел смазанным из-за травм

Фото: Andrew Boyers / Reuters

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Впервые за долгое время уругвайская сборная приедет на крупный турнир без топового форварда. А главной ее звездой, без сомнений, следует считать трудолюбивого, полезного на любом участке поля полузащитника Федерико Вальверде

Фото: Toby Melville / Reuters

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Настоящей звезды в составе швейцарской сборной, пожалуй, нет. Поэтому остановиться, видимо, нужно на фигуре ее лидера и капитана Гранита Джаки. Сочетающий оборонительные навыки с умением конструировать атаки из глубины полузащитник на этом чемпионате мира может добраться до отметки в 150 матчей за национальную команду

Фото: AP / Gregory Bull / AP

Перспективы играющей от обороны &lt;b>сборной Эквадора&lt;/b> во-многом будут зависеть от формы &lt;b>Мойсеса Кайседо&lt;/b>. Сезон у цепкого опорного полузащитника, как и у всего лондонского «Челси», не задался. Но в эквадорской заявке не найти игрока талантливее

Перспективы играющей от обороны сборной Эквадора во-многом будут зависеть от формы Мойсеса Кайседо. Сезон у цепкого опорного полузащитника, как и у всего лондонского «Челси», не задался. Но в эквадорской заявке не найти игрока талантливее

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Для 40-летнего Луки Модрича — одного из лучших полузащитников XXI века, получившего «Золотой мяч», когда давать его хавбекам казалось немодным,— этот чемпионат мира, видимо, станет последним турниром в профессиональной карьере. Со сборной Хорватии он становился серебряным и бронзовым призером турнира, а до вершины так и не дошел

Фото: Antonio Bronic / Reuters / Antonio Bronic / File Photo / Reuters

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Карьера Кристиана Пулишича (США) пошла не по такой приятной траектории, какая просматривалась лет пять назад. И тем не менее вингер «Милана» будет главной надеждой сборной США, не завоевывавшей медалей чемпионатов мира с самого первого, состоявшегося в 1930 году, турнира

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Крайний защитник «Баварии» &lt;b>Альфонсо Дэвис (Канада)&lt;/b>, казалось, был обречен пропустить чемпионат мира, но все-таки попал в состав сборной Канады. Однако насчет его игрового тонуса все-таки возникает немало сомнений. Б&lt;B>&lt;I>о&lt;/I>&lt;/B>льшую часть сезона Дэвис лечился, полных матчей он не проводил с конца января

Крайний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (Канада), казалось, был обречен пропустить чемпионат мира, но все-таки попал в состав сборной Канады. Однако насчет его игрового тонуса все-таки возникает немало сомнений. Большую часть сезона Дэвис лечился, полных матчей он не проводил с конца января

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В ровной &lt;b>мексиканской&lt;/b> заявке чрезвычайно сложно отыскать звезду футбола. А вот звезду чемпионатов мира — запросто. &lt;b>Гильермо Очоа&lt;/b>, пожалуй, в любом из девяти клубов производил впечатление посредственного вратаря. А за сборную играл изумительно: был ее главным героем. Впрочем, пока неясно, доверят ли 40-летнему ветерану роль основного голкипера на этом турнире

В ровной мексиканской заявке чрезвычайно сложно отыскать звезду футбола. А вот звезду чемпионатов мира — запросто. Гильермо Очоа, пожалуй, в любом из девяти клубов производил впечатление посредственного вратаря. А за сборную играл изумительно: был ее главным героем. Впрочем, пока неясно, доверят ли 40-летнему ветерану роль основного голкипера на этом турнире

Фото: AP / Moises Castillo

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Со времен победы на чемпионате мира 2022 года Лионель Месси (Аргентина) переехал в США и выиграл с «Интер Майами» все важные трофеи. Результативность аргентинца и в 38 лет остается на исключительно высоком уровне. А значит, он точно может отнять у немца Мирослава Клозе звание лучшего бомбардира чемпионата мира всех времен. Для этого на североамериканском турнире Месси нужно отличиться четыре раза

Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters

Для Килиана Мбаппе, едва не спасшего французов в финале чемпионата мира четырехлетней давности, прошедший сезон оказался противоречивым. С одной стороны — впечатляющая личная статистика. С другой — травмы, провалы мадридского «Реала», скандалы и конфликты. Под конец сезона недовольство выразили болельщики, убежденные, что в клубе «чересчур эгоистичной» звезде места нет

Фото: Isabel Infantes / Reuters

За два года, что прошли с победы испанцев на чемпионате Европы, их главная надежда, 18-летний вундеркинд Ламин Ямаль, стал только опаснее. В прошлом году он едва не выиграл «Золотой мяч», в нынешнем тоже наверняка будет одним из главных претендентов на приз

Фото: AP / Mike Stewart

Капитана английской сборной Гарри Кейна часто выделяют за его необычную для центрфорварда манеру игры: подчеркивают роль в оборонительных фазах и плеймейкерские навыки. Но и забивает Кейн тоже регулярно: в завершившемся сезоне он отличился 61 раз в 51 матче

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

В 41 год Криштиану Роналду (Португалия) продолжает поражать ворота соперников и находится в нескольких шагах от отметки в 1000 голов за карьеру. Правда, добраться до круглой цифры на чемпионате мира он все-таки не успеет: перед стартом турнира португальца от нее отделяет 33 мяча

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Про Винисиуса (Бразилия) можно сказать примерно то же, что уже было сказано про Килиана Мбаппе: провел неровный сезон, попадал в заголовки в основном из-за всяких скандальных историй. В случае с бразильцем это, чаще всего, истории, связанные с расистскими оскорблениями

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

40-летний Мануэль Нойер уже завершил карьеру в национальной команде, но его уговорили вернуться. Причина — уязвимость вратарской позиции в сборной Германии. Марк-Андре тер Штегена вывела из строя травма. А до конца верить в Оливера Бауманна, прошедшего квалификацию в качестве основного, видимо, боятся

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Даже потеряв с возрастом в скорости и резкости, Вирджил ван Дейк (Нидерланды) остается центральным защитником высочайшего класса: полезным как в обороне, так и в атаке; надежным. В завершившемся сезоне голландец без замен отыграл все матчи чемпионата Англии и Лиги чемпионов

Фото: AP / Patrick Post

В третий раз за четыре сезона Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Больше всех форвард забил и в европейском отборе на чемпионат мира — аж 16 мячей в восьми матчах. Так он помог сборной Норвегии впервые с 1998 года пробиться на мировое первенство

Фото: Brad Penner / Reuters

Один из лучших плеймейкеров XXI века Кевин де Брёйне после перехода из «Манчестер Сити» в «Наполи» ушел в тень. Вероятно, предстоящий чемпионат мира станет для него последним. Ту версию сборной Бельгии, которая на него отправится, есть соблазн назвать самой слабой за все время выступлений полузащитника

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Пусть Хамес Родригес и не реализовал в полной мере свой огромный потенциал, в национальной команде он до сих пор нередко напоминает себя, блиставшего на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Очень успешным для колумбийца стал Кубок Америки двухлетней давности: его команда взяла серебро, а сам он был признан лучшим игроком турнира

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Нынешняя версия сборной Марокко — хотя бы по формальным причинам самая успешная африканская команда в истории: до нее ни один представитель континента не доходил до полуфинала чемпионата мира. А наиболее классный игрок этого поколения марокканцев — правый защитник Ашраф Хакими, взявший с ПСЖ две подряд Лиги чемпионов. Правда, последний сезон у него вышел смазанным из-за травм

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Впервые за долгое время уругвайская сборная приедет на крупный турнир без топового форварда. А главной ее звездой, без сомнений, следует считать трудолюбивого, полезного на любом участке поля полузащитника Федерико Вальверде

Фото: Toby Melville / Reuters

Настоящей звезды в составе швейцарской сборной, пожалуй, нет. Поэтому остановиться, видимо, нужно на фигуре ее лидера и капитана Гранита Джаки. Сочетающий оборонительные навыки с умением конструировать атаки из глубины полузащитник на этом чемпионате мира может добраться до отметки в 150 матчей за национальную команду

Фото: AP / Gregory Bull / AP

Перспективы играющей от обороны сборной Эквадора во-многом будут зависеть от формы Мойсеса Кайседо. Сезон у цепкого опорного полузащитника, как и у всего лондонского «Челси», не задался. Но в эквадорской заявке не найти игрока талантливее

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Для 40-летнего Луки Модрича — одного из лучших полузащитников XXI века, получившего «Золотой мяч», когда давать его хавбекам казалось немодным,— этот чемпионат мира, видимо, станет последним турниром в профессиональной карьере. Со сборной Хорватии он становился серебряным и бронзовым призером турнира, а до вершины так и не дошел

Фото: Antonio Bronic / Reuters / Antonio Bronic / File Photo / Reuters

Карьера Кристиана Пулишича (США) пошла не по такой приятной траектории, какая просматривалась лет пять назад. И тем не менее вингер «Милана» будет главной надеждой сборной США, не завоевывавшей медалей чемпионатов мира с самого первого, состоявшегося в 1930 году, турнира

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Крайний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (Канада), казалось, был обречен пропустить чемпионат мира, но все-таки попал в состав сборной Канады. Однако насчет его игрового тонуса все-таки возникает немало сомнений. Большую часть сезона Дэвис лечился, полных матчей он не проводил с конца января

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В ровной мексиканской заявке чрезвычайно сложно отыскать звезду футбола. А вот звезду чемпионатов мира — запросто. Гильермо Очоа, пожалуй, в любом из девяти клубов производил впечатление посредственного вратаря. А за сборную играл изумительно: был ее главным героем. Впрочем, пока неясно, доверят ли 40-летнему ветерану роль основного голкипера на этом турнире

Фото: AP / Moises Castillo

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