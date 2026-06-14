Бразилия второй свежести

Старт турнира в группе C североамериканского чемпионата мира по футболу подарил публике два не самых зрелищных, зато обеспечивших поводы переосмыслить статус их участников матча. Например, сборная Гаити, хоть и уступила — 0:1 — шотландцам, все-таки не походила на совсем уж безнадежного аутсайдера. А сборная Бразилии, хоть и не проиграла марокканцам, разойдясь с ними миром — 1:1, не походила на команду, претендующую на что-то по-настоящему серьезное: слишком простая, слишком невзрачная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лишь благодаря индивидуальному мастерству Винисиуса (слева) сборная Бразилии ушла от поражения в матче с марокканцами

Фото: Mike Segar / Reuters Лишь благодаря индивидуальному мастерству Винисиуса (слева) сборная Бразилии ушла от поражения в матче с марокканцами

Фото: Mike Segar / Reuters

В бесконечном потоке матчей, который устроило расширение формата чемпионата мира, очень сложно на чем-то остановиться, что-то вычленить, как следует посмаковать. Но на две встречи, открывшие турнир в группе C, внимание обратили. И любопытство тут вполне понятного происхождения.

Например, на сборную Гаити недавно смотрели косо. Укомплектована черт знает кем. Из-за бардака, царящего на родине, по сути, лишена дома — все время играет на выселках. Тренер — Себастьен Минье — персонаж загадочный. На чемпионат мира пробилась во второй раз в своей истории. Первый был в 1974 году и вылился в конфуз. На том турнире в ФРГ гаитяне предстали символом колоссального футбольного расслоения. Очутились в группе с тремя грандами — аргентинцами, итальянцами и поляками — и проиграли им три матча с общим счетом 2:14. Польская команда, тогда безумно мощная, забила сборной Гаити семь безответных голов. Причем той повезло, что семью дело ограничилось — с такой-то безалаберностью в защите… И не повторится ли конфуз сейчас?

Но нет, старт у гаитян вышел вполне пристойным. Шотландцы, команда не великая, но по любым меркам крепкая, в Фоксборо под Бостоном конечно, выглядели посолиднее, однако не настолько, чтобы считать их победу с минимальным счетом недоразумением. Лидерство сборной Шотландии принес несчастливый для гаитян рикошет после удара Джона Макгинна, одурачивший вратаря. Оборонялись их соперники довольно организованно. А в концовке у Францди Пьерро был шанс из тех, которые запороть жутко обидно: бил головой с убойной дистанции и промазал. А мог ведь принести своей команде очко.

Еще больше интриговали команды, игравшие перед шотландцами и гаитянами в Ист-Ратерфорде. А после их матча эксперты BBC, Sky Sports, L’Equipe, ESPN и других медиаресурсов, конечно, ломали голову над вопросом насчет того, стоит ли его считать приговором пятикратным чемпионам мира? Ну, то есть стоит ли решительно вычеркивать их из списка охотников за золотом первенства, помещая в нишу поскромнее,— ту, в которой потолок куда ниже?

А признаки, что вычеркивать можно, глаз буквально резали. Африканский флагман с полуфиналом предыдущего чемпионата мира в послужном списке на фоне бразильцев смотрелся гораздо лучше — свежее, правильнее, устроеннее.

В случае же с бразильцами все замечали одно и то же. Архаичный — вялый, ленивый, с минимумом интересных маневров, с возникающим разве что эпизодически беззубым прессингом — стиль.

Дефицит идей, так контрастирующий с репутацией тренирующего сборную Карло Анчелотти. Скверный тонус некоторых игроков. Ветеран Каземиру расплавился под американским солнцем, превратившись в пустое место. Его напарник в центре полузащиты Бруну Гимарайнс ненамного полезнее. Впереди, на позиции центрфорварда почти никакого толку от Игора Тьягу, заставлявшего жалеть о пока недолеченной травме Неймара и о том, что Анчелотти отчего-то не доверяет вундеркинду Эндрику, а Жуана Педру, такого яркого в английском чемпионате, вообще не включил в заявку. Габриэл и Маркиньюс, которых представляли как сильнейшую пару центральных защитников, проспали изумительный пас Браима Диаса на Исмаэля Сайбари, выведшего марокканскую команду вперед.

Ее уровню на самом деле соответствовала жалкая горстка бразильских игроков, включая зенитовца Дугласа Сантоса. На позиции левого защитника, соперничая с Ашрафом Хакими, ошибок он практически не допускал, а во втором тайме дождался выхода на поле и своего одноклубника Луиса Энрике, которым Анчелотти попытался — впрочем, без особого успеха — оживить унылую атаку. Два чемпиона России не просто в заявке бразильцев, а одновременно не поле в матче главного турнира — когда-то такая картина показалась бы больной фантазией.

При этом никуда не было деться от ощущения, что на плаву сборная Бразилии удержалась исключительно благодаря озарению Винисиуса, его таланту, воплотившемуся в гол в ответ на забитый Сайбари. Гол, созревший на равном месте, из неожиданного рывка форварда от границы штрафной в центр мимо Нейла Эль-Айнауи, из его безупречного удара в дальний угол. Не будь этой вспышки Винисиуса, бразильцы после первого тура располагались бы рядышком с гаитянами в подвале таблицы квартета. Можно было бы порассуждать о перспективах выбраться из него в play-off.

Алексей Доспехов