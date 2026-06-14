Новосибирское управление Судебного департамента возглавил бывший прокурор

Начальником управления Судебного департамента в Новосибирской области стал Станислав Овчинников. 9 июня глава Судебного департамента при Верховном суде РФ Геннадий Лопатин представил нового руководителя коллективу управления, рассказали в ведомстве.

Станислав Овчинников более 20 лет занимал различные должности в органах прокуратуры.

В июле 2025 года под следствием оказалось прежнее руководство новосибирского управления Судебного департамента. В отношении начальника Александра Шереметьева и его заместителя Игоря Можаева правоохранительные органы возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы). Речь идет о предполагаемом хищении 3,3 млн руб. при ремонте здания Тогучинского районного суда.

Илья Николаев