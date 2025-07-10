Дело о растрате завели на главу новосибирского управления Суддепартамента

Под следствием оказался руководитель управления Судебного департамента в Новосибирской области Александр Шереметьев. Он подозревается в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы), рассказали источники «Ъ-Сибирь». Речь в деле идет о предполагаемом хищении 3,3 млн руб. при ремонте здания Тогучинского районного суда.

Оперативно получить комментарий следствия не удалось.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце 2021 года в Новосибирске вынесли приговор бывшему начальнику управления по обеспечению деятельности мировых судей Виктору Чиркунову по делу о хищении при закупках оргтехники. Суд дал ему три с половиной года условно и штраф в размере 300 тыс. руб.

Илья Николаев