Бразилия и Марокко сыграли вничью в матче группового этапа ЧМ по футболу

Сборные Бразилии и Марокко со счетом 1:1 завершили матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Это вторая встреча двух команд в истории ЧМ.

Встреча проходила на стадионе «Метлайф» в американском штате Нью-Джерси. У сборной Бразилии гол забил нападающий Винисиус Жуниор (32-я минута). В составе сборной Марокко отличился полузащитник Исмаэль Сайбари (21-я минута).

Бразилия и Марокко играют в группе C вместе с Гаити и Шотландией. У Бразилии следующий матч назначен на 20 июня со сборной Гаити, у Марокко — на 20 июня со сборной Шотландии.