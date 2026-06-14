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Марокканцы сыграли по-бразильски

Матч фаворитов группы C чемпионата мира завершился ничьей

Турнир в группе C чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике открыл матч, в котором сборная Бразилии не показала себя фаворитом турнира, а сборная Марокко подтвердила довольно высокие котировки. Ничейным – 1:1 – исходом должны быть довольно скорее бразильцы, чьи соперники выглядели куда симпатичнее большую часть встречи.

Эта игра в Ист-Ратерфорде, на стадионе, где через месяц с лишним состоится финал североамериканского чемпионата, оставляла, конечно, странные ощущения. Все, кто следит за футболом, в курсе, что расклад в этой паре фаворитов группы C совсем не тот, что был, скажем, полтора десятка лет назад. И сборная Марокко, нынешний африканский флагман с полуфиналом предыдущего мирового первенства в послужном списке, прибавила так, что от нее ждут чуть ли не нового похода за медалями. И сборная Бразилии уже не та. Не тот состав: в основе находится место не только игрокам больших клубов, но и таким, чьи имена произносят без придыхания, в том числе зенитовцу Дугласу Сантосу. Не те достижения. Но сияние бренда настолько сильное, что все равно не вершишь глазам. Позади полтайма, а искусный дриблинг, грамотный отбор в центре поля или даже на чужой половине, легкость в маневрах демонстрируют исключительно бразильские соперники. Это их футбол похож на тот, которого ждешь от пятикратных чемпионов мира. А футбол пятикратных чемпионов мира похож – ну, откровенно говоря, на аутсайдерский. Их увешенному званиями наставнику Карло Анчелотти по идее за такой должно было быть стыдно.

Разница была так велика, что, кажется, марокканский гол трибуны встретили как нечто само собой разумеющееся. Когда-то должен был состояться.

Состоялся, когда отошедший с передовой поглубже Браим Диас, марокканский свободный художник, которому все позволяется, вырезал передачу вперед на резвого Исмаэля Сайбари. Прошло она точнехонько между считавшими ворон Габриэлом и Маркиньюшем. И это называется лучшая пара центральных защитников в современном футболе? Сайбари, кстати, добавил шедевру красок, когда изящно подсек мяч над выскочившим на него голкипером Алиссоном.

Вскоре взгляд зацепился за новый эпизод. Ашраф Хакими, олицетворение футбольной скорости и неутомимости, мчится по своему правому флангу, никого не замечая, потихоньку выворачивает в центр и, все так же без сопротивления, лупит, не дойдя до линии штрафной, немножко мимо ворот. А впечатление такое, что бил-то зря: мог бы спокойно бежать и дальше. Податливая, как растопленное масло, бразильская оборона пустила бы его, разогнавшегося, куда угодно.

Правда, после этого проснулась и сборная Бразилии.

Благодаря прежде всего персональному таланту одного из своих форвардов. Винисиус создал гол на равном месте. Получил мяч возле левой границы штрафной, простеньким с виду маневром убрал с дороги Нейла Эль-Айнауи, пальнул в дальний угол. А под занавес первого тайма марокканскому голкиперу Ясину Буну пришлось еще и лететь к стойке, чтобы остановить удар Лукаса Пакеты.

Карло Анчелотти, впрочем, судя по всему, понимал, что эти моменты тот факт, что у его команды не идет, не отменяют. Две замены он сделал в перерыве, затем еще две после него, отправив играть и второго чемпиона России – Луиса Энрике. А бразильские фанаты растянули в это время на своей трибуне баннер с портретами легенд прошлого – Гарринча, Пеле…

Словно горькое напоминание о том, что сегодняшней сборной Бразилии до той, за которую выступали иконы, далеко, как до Луны. Ей бы уцелеть против вновь оживившихся марокканцев.

А признаки, что уцелеть будет тяжело, прямо резали глаз. Потерь – множество. И если Винисиус, исправляя свою ошибку, хотя бы во весь опор несется назад, принимается, реваншируясь, терзать противников, то некоторые его партнеры принимают свои грехи с удивительным равнодушием: да нам и без мяча неплохо! И отступают бразильцы глубоковато. Марокканцы иногда добираются до их тылов пешком и ничего не изобретая, поскольку никто на них не выбрасывается, никто их не мучает даже подобием прессинга. А 18-летний полузащитник команды Айюб Буадди в смысле уверенности превосходит любого из оппонентов на голову.

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Карло Анчелотти же что-то энергично нередко подсказывает своим от бровки. Похоже, хочет, чтобы контратаки развивались поинтереснее, чтобы футболисты почаще отскакивали на фланг, растягивая марокканскую оборону. Сработало всего однажды. Рафинье, второму, наряду с Винисиусом, лидеру бразильского нападения, наконец выпал шанс пальнуть как следует и из почти убойной позиции. Но угодил он в руки Буну.

Марокканцы свою лучшую возможность растранжирили перед финальным свистком. Неприятный удар Эль-Айнауи Алиссон отбил перед собой, а на отскок летел Аюб Маймуни-Эчгуяб. Однако бразильский вратарь вовремя успел прикрыть амбразуру.

Алексей Доспехов

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Полицейские перекрыли путь участникам объединений по поиску пропавших без вести у стадиона в Мехико. Родственники пропавших провели шествие и акцию со свечами, чтобы привлечь внимание к проблеме накануне матча открытия

Полицейские перекрыли путь участникам объединений по поиску пропавших без вести у стадиона в Мехико. Родственники пропавших провели шествие и акцию со свечами, чтобы привлечь внимание к проблеме накануне матча открытия

Фото: Armando Vega / Reuters

Участники мексиканских объединений по поиску пропавших без вести проводят шествие со свечами у стадиона в Мехико. В стране числятся пропавшими более 130 тыс. человек

Участники мексиканских объединений по поиску пропавших без вести проводят шествие со свечами у стадиона в Мехико. В стране числятся пропавшими более 130 тыс. человек

Фото: Marian Carrasquero / Reuters

Работники эквадорской компании Naranjo Roses выкладывают флаги стран—участниц чемпионата мира из консервированных лепестков роз. Для выполнения заказов потребовались тысячи цветов

Работники эквадорской компании Naranjo Roses выкладывают флаги стран—участниц чемпионата мира из консервированных лепестков роз. Для выполнения заказов потребовались тысячи цветов

Фото: Karen Toro / Reuters

Танцовщица выступает на проспекте Пасео-де-ла-Реформа в Мехико в преддверии чемпионата мира

Танцовщица выступает на проспекте Пасео-де-ла-Реформа в Мехико в преддверии чемпионата мира

Фото: AP / Moises Castillo

Подготовка стадиона в Сиэтле перед началом турнира. Арена примет шесть матчей, в том числе две игры стадии play-off

Подготовка стадиона в Сиэтле перед началом турнира. Арена примет шесть матчей, в том числе две игры стадии play-off

Фото: Blake Dahlin-Imagn Images / Reuters

Полиция охраняет стадион в Мехико накануне матча открытия между сборными Мексики и ЮАР. Арена, ранее известная как «Ацтека», станет первой, принявшей матчи трех чемпионатов мира

Полиция охраняет стадион в Мехико накануне матча открытия между сборными Мексики и ЮАР. Арена, ранее известная как «Ацтека», станет первой, принявшей матчи трех чемпионатов мира

Фото: AP / Eduardo Verdugo

Мальчик рассматривает граффити с изображением аргентинского футболиста Лионеля Месси в Дакке, Бангладеш

Мальчик рассматривает граффити с изображением аргентинского футболиста Лионеля Месси в Дакке, Бангладеш

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Робот-собака в медиацентре стадиона в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Арена примет восемь матчей чемпионата мира, включая финал

Робот-собака в медиацентре стадиона в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Арена примет восемь матчей чемпионата мира, включая финал

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Уличный продавец читает газету в Мехико накануне матча открытия между сборными Мексики и ЮАР

Уличный продавец читает газету в Мехико накануне матча открытия между сборными Мексики и ЮАР

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Болельщик приветствует сборную Аргентины на товарищеском матче с командой Исландии в Оберне, штат Алабама

Болельщик приветствует сборную Аргентины на товарищеском матче с командой Исландии в Оберне, штат Алабама

Фото: AP / Butch Dill

Болельщик заглядывает через ограждение стадиона в Торонто перед матчем сборных Канады и Боснии и Герцеговины. На арене пройдут шесть встреч чемпионата мира

Болельщик заглядывает через ограждение стадиона в Торонто перед матчем сборных Канады и Боснии и Герцеговины. На арене пройдут шесть встреч чемпионата мира

Фото: Claudia Greco / Reuters

Военнослужащие национальной гвардии Мексики у стадиона в Мехико накануне матча открытия

Военнослужащие национальной гвардии Мексики у стадиона в Мехико накануне матча открытия

Фото: Hannah McKay / Reuters

Волонтер рисует футболиста сборной Ирака на фоне национального флага в багдадском районе Садр-Сити. Для иракской команды этот чемпионат мира станет лишь вторым в истории

Волонтер рисует футболиста сборной Ирака на фоне национального флага в багдадском районе Садр-Сити. Для иракской команды этот чемпионат мира станет лишь вторым в истории

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Полицейские перекрыли проспект в Мехико, чтобы не допустить участников акции профсоюза учителей CNTE к стадиону. Протестующие требуют повышения зарплат и восстановления прежней государственной пенсионной системы

Полицейские перекрыли проспект в Мехико, чтобы не допустить участников акции профсоюза учителей CNTE к стадиону. Протестующие требуют повышения зарплат и восстановления прежней государственной пенсионной системы

Фото: Luis Cortes / Reuters

Посетители торгового центра в Гвадалахаре у воздушных шаров, оформленных в виде флагов стран—участниц чемпионата мира

Посетители торгового центра в Гвадалахаре у воздушных шаров, оформленных в виде флагов стран—участниц чемпионата мира

Фото: AP / Matias Delacroix

Активисты организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) в одежде цветов национальных флагов протестуют у Дворца изящных искусств в Мехико. Участники акции призывают футбольных болельщиков перейти на веганское питание

Активисты организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) в одежде цветов национальных флагов протестуют у Дворца изящных искусств в Мехико. Участники акции призывают футбольных болельщиков перейти на веганское питание

Фото: Seila Montes / Reuters

Полицейские наблюдают за шествием участников профсоюза учителей CNTE, направляющихся к стадиону Мехико

Полицейские наблюдают за шествием участников профсоюза учителей CNTE, направляющихся к стадиону Мехико

Фото: Luis Cortes / Reuters

Художник рисует граффити с изображением вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в Дакке, Бангладеш

Художник рисует граффити с изображением вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в Дакке, Бангладеш

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Прохожие у монумента «Стела света» в Мехико, на котором активисты Greenpeace (признана нежелательной в РФ) и других организаций разместили протестный баннер. Они потребовали от властей уделять больше внимания проблемам прав человека и экологии, а не футбольным проектам

Прохожие у монумента «Стела света» в Мехико, на котором активисты Greenpeace (признана нежелательной в РФ) и других организаций разместили протестный баннер. Они потребовали от властей уделять больше внимания проблемам прав человека и экологии, а не футбольным проектам

Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

Рабочий моет ковер в виде футбольного поля у делового здания в центре Далласа

Рабочий моет ковер в виде футбольного поля у делового здания в центре Далласа

Фото: AP / Julio Cortez

Немецкий болельщик Ахим Климмек с копией Кубка мира на улице в немецком городе Эссене, которую он украсил сотнями флагов стран—участниц турнира

Немецкий болельщик Ахим Климмек с копией Кубка мира на улице в немецком городе Эссене, которую он украсил сотнями флагов стран—участниц турнира

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

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Полицейские перекрыли путь участникам объединений по поиску пропавших без вести у стадиона в Мехико. Родственники пропавших провели шествие и акцию со свечами, чтобы привлечь внимание к проблеме накануне матча открытия

Фото: Armando Vega / Reuters

Участники мексиканских объединений по поиску пропавших без вести проводят шествие со свечами у стадиона в Мехико. В стране числятся пропавшими более 130 тыс. человек

Фото: Marian Carrasquero / Reuters

Работники эквадорской компании Naranjo Roses выкладывают флаги стран—участниц чемпионата мира из консервированных лепестков роз. Для выполнения заказов потребовались тысячи цветов

Фото: Karen Toro / Reuters

Танцовщица выступает на проспекте Пасео-де-ла-Реформа в Мехико в преддверии чемпионата мира

Фото: AP / Moises Castillo

Подготовка стадиона в Сиэтле перед началом турнира. Арена примет шесть матчей, в том числе две игры стадии play-off

Фото: Blake Dahlin-Imagn Images / Reuters

Полиция охраняет стадион в Мехико накануне матча открытия между сборными Мексики и ЮАР. Арена, ранее известная как «Ацтека», станет первой, принявшей матчи трех чемпионатов мира

Фото: AP / Eduardo Verdugo

Мальчик рассматривает граффити с изображением аргентинского футболиста Лионеля Месси в Дакке, Бангладеш

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Робот-собака в медиацентре стадиона в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Арена примет восемь матчей чемпионата мира, включая финал

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Уличный продавец читает газету в Мехико накануне матча открытия между сборными Мексики и ЮАР

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Болельщик приветствует сборную Аргентины на товарищеском матче с командой Исландии в Оберне, штат Алабама

Фото: AP / Butch Dill

Болельщик заглядывает через ограждение стадиона в Торонто перед матчем сборных Канады и Боснии и Герцеговины. На арене пройдут шесть встреч чемпионата мира

Фото: Claudia Greco / Reuters

Военнослужащие национальной гвардии Мексики у стадиона в Мехико накануне матча открытия

Фото: Hannah McKay / Reuters

Волонтер рисует футболиста сборной Ирака на фоне национального флага в багдадском районе Садр-Сити. Для иракской команды этот чемпионат мира станет лишь вторым в истории

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Полицейские перекрыли проспект в Мехико, чтобы не допустить участников акции профсоюза учителей CNTE к стадиону. Протестующие требуют повышения зарплат и восстановления прежней государственной пенсионной системы

Фото: Luis Cortes / Reuters

Посетители торгового центра в Гвадалахаре у воздушных шаров, оформленных в виде флагов стран—участниц чемпионата мира

Фото: AP / Matias Delacroix

Активисты организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) в одежде цветов национальных флагов протестуют у Дворца изящных искусств в Мехико. Участники акции призывают футбольных болельщиков перейти на веганское питание

Фото: Seila Montes / Reuters

Полицейские наблюдают за шествием участников профсоюза учителей CNTE, направляющихся к стадиону Мехико

Фото: Luis Cortes / Reuters

Художник рисует граффити с изображением вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в Дакке, Бангладеш

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Прохожие у монумента «Стела света» в Мехико, на котором активисты Greenpeace (признана нежелательной в РФ) и других организаций разместили протестный баннер. Они потребовали от властей уделять больше внимания проблемам прав человека и экологии, а не футбольным проектам

Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

Рабочий моет ковер в виде футбольного поля у делового здания в центре Далласа

Фото: AP / Julio Cortez

Немецкий болельщик Ахим Климмек с копией Кубка мира на улице в немецком городе Эссене, которую он украсил сотнями флагов стран—участниц турнира

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

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