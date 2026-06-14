Марокканцы сыграли по-бразильски

Турнир в группе C чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике открыл матч, в котором сборная Бразилии не показала себя фаворитом турнира, а сборная Марокко подтвердила довольно высокие котировки. Ничейным – 1:1 – исходом должны быть довольно скорее бразильцы, чьи соперники выглядели куда симпатичнее большую часть встречи.

Эта игра в Ист-Ратерфорде, на стадионе, где через месяц с лишним состоится финал североамериканского чемпионата, оставляла, конечно, странные ощущения. Все, кто следит за футболом, в курсе, что расклад в этой паре фаворитов группы C совсем не тот, что был, скажем, полтора десятка лет назад. И сборная Марокко, нынешний африканский флагман с полуфиналом предыдущего мирового первенства в послужном списке, прибавила так, что от нее ждут чуть ли не нового похода за медалями. И сборная Бразилии уже не та. Не тот состав: в основе находится место не только игрокам больших клубов, но и таким, чьи имена произносят без придыхания, в том числе зенитовцу Дугласу Сантосу. Не те достижения. Но сияние бренда настолько сильное, что все равно не вершишь глазам. Позади полтайма, а искусный дриблинг, грамотный отбор в центре поля или даже на чужой половине, легкость в маневрах демонстрируют исключительно бразильские соперники. Это их футбол похож на тот, которого ждешь от пятикратных чемпионов мира. А футбол пятикратных чемпионов мира похож – ну, откровенно говоря, на аутсайдерский. Их увешенному званиями наставнику Карло Анчелотти по идее за такой должно было быть стыдно.

Разница была так велика, что, кажется, марокканский гол трибуны встретили как нечто само собой разумеющееся. Когда-то должен был состояться.

Состоялся, когда отошедший с передовой поглубже Браим Диас, марокканский свободный художник, которому все позволяется, вырезал передачу вперед на резвого Исмаэля Сайбари. Прошло она точнехонько между считавшими ворон Габриэлом и Маркиньюшем. И это называется лучшая пара центральных защитников в современном футболе? Сайбари, кстати, добавил шедевру красок, когда изящно подсек мяч над выскочившим на него голкипером Алиссоном.

Вскоре взгляд зацепился за новый эпизод. Ашраф Хакими, олицетворение футбольной скорости и неутомимости, мчится по своему правому флангу, никого не замечая, потихоньку выворачивает в центр и, все так же без сопротивления, лупит, не дойдя до линии штрафной, немножко мимо ворот. А впечатление такое, что бил-то зря: мог бы спокойно бежать и дальше. Податливая, как растопленное масло, бразильская оборона пустила бы его, разогнавшегося, куда угодно.

Правда, после этого проснулась и сборная Бразилии.

Благодаря прежде всего персональному таланту одного из своих форвардов. Винисиус создал гол на равном месте. Получил мяч возле левой границы штрафной, простеньким с виду маневром убрал с дороги Нейла Эль-Айнауи, пальнул в дальний угол. А под занавес первого тайма марокканскому голкиперу Ясину Буну пришлось еще и лететь к стойке, чтобы остановить удар Лукаса Пакеты.

Карло Анчелотти, впрочем, судя по всему, понимал, что эти моменты тот факт, что у его команды не идет, не отменяют. Две замены он сделал в перерыве, затем еще две после него, отправив играть и второго чемпиона России – Луиса Энрике. А бразильские фанаты растянули в это время на своей трибуне баннер с портретами легенд прошлого – Гарринча, Пеле…

Словно горькое напоминание о том, что сегодняшней сборной Бразилии до той, за которую выступали иконы, далеко, как до Луны. Ей бы уцелеть против вновь оживившихся марокканцев.

А признаки, что уцелеть будет тяжело, прямо резали глаз. Потерь – множество. И если Винисиус, исправляя свою ошибку, хотя бы во весь опор несется назад, принимается, реваншируясь, терзать противников, то некоторые его партнеры принимают свои грехи с удивительным равнодушием: да нам и без мяча неплохо! И отступают бразильцы глубоковато. Марокканцы иногда добираются до их тылов пешком и ничего не изобретая, поскольку никто на них не выбрасывается, никто их не мучает даже подобием прессинга. А 18-летний полузащитник команды Айюб Буадди в смысле уверенности превосходит любого из оппонентов на голову.

Карло Анчелотти же что-то энергично нередко подсказывает своим от бровки. Похоже, хочет, чтобы контратаки развивались поинтереснее, чтобы футболисты почаще отскакивали на фланг, растягивая марокканскую оборону. Сработало всего однажды. Рафинье, второму, наряду с Винисиусом, лидеру бразильского нападения, наконец выпал шанс пальнуть как следует и из почти убойной позиции. Но угодил он в руки Буну.

Марокканцы свою лучшую возможность растранжирили перед финальным свистком. Неприятный удар Эль-Айнауи Алиссон отбил перед собой, а на отскок летел Аюб Маймуни-Эчгуяб. Однако бразильский вратарь вовремя успел прикрыть амбразуру.

Алексей Доспехов