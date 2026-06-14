Апелляция проверит приговор экс-главе антикоррупционного отдела УМВД Новосибирска

В Новосибирский областной суд поступила апелляционная жалоба защиты на приговор бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) горУМВД Андрею Хомину. Заседание назначено на 26 июня.

16 апреля 2026 года Центральный районный суд признал бывшего начальника антикоррупционного отдела УМВД по Новосибирску Андрея Хомина виновным во взяточничестве (ст. 290 УК РФ), превышении полномочий и злоупотреблении ими (ст. 286 и ст. 285 УК РФ), приговорив к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 16,5 млн руб. Экс-полицейского также лишили звания подполковника.

Ранее суд удовлетворил иск прокуратуры и обратил в доход государства имущество Андрея Хомина. Надзорное ведомство начало проверку борца с коррупцией после того, как его обвинили в получении взяток за покровительство подпольным казино. Так стало известно, что сотрудник органов внутренних дел за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, приобрел 15 объектов недвижимости, в том числе дом площадью свыше 300 кв. м, 14 автомобилей и гидроцикл. Общая стоимость активов превысила 69 млн руб.

Илья Николаев