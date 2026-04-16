Экс-начальника ОЭБиПК в Новосибирске Андрея Хомина осудили на 4 года за взятки

Центральный райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) управления МВД по Новосибирску Андрея Хомина. Его признали виновным по ч. 5 и ч. 6 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Подсудимому назначили четыре года лишения свободы и штраф в размере 16,5 млн руб. Также его лишили звания «подполковник полиции», сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Андрея Хомина и трех его подчиненных правоохранители арестовали в сентябре 2023 года в рамках дела о сети нелегальных казино в Новосибирске, которой покровительствовали полицейские. Первые задержания по этому делу начались еще в декабре 2022 года. Тогда по подозрению во взяточничестве (ч. 5 ст. 290 УК РФ) силовики арестовали начальника ОЭБиПК Центрального райотдела полиции Александра Умерова. В августе 2025-го суд приговорил его к 4,5 года условно и штрафу в размере 18 млн руб. за взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление и превышение полномочий (ст. 285 и ст. 286 УК РФ).

В мае прошлого года, как писал «Ъ-Сибирь», суд по иску Генпрокуратуры РФ изъял в доход государства имущество Андрея Хомина. На незаконно полученные деньги, установило следствие, он приобрел 15 объектов недвижимости, в том числе дом площадью более 300 кв. м, 14 автомобилей и гидроцикл. Общая стоимость изъятых активов превысила 69 млн руб. Чтобы скрывать незаконный доход, бывший правоохранитель оформлял имущество на близких лиц и родственников.

