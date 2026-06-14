Титов: вопрос с «Силой Сибири-2» скоро будет решен

Вопрос с проектируемым газопроводом «Сила Сибири-2» состоит не в цене, а логистике, сообщил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. Он уточнил, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.

«Пресса много писала о "Силе Сибири - 2", которая до сих пор не подписана. Но я могу вам сказать, хотя я не занимаюсь этим вопросом, но то, что я знаю как сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы: вопрос стоит в технических проблемах»,— сказал господин Титов ТАСС.

Как добавил спецпредставитель, речь идет о принятии правильного решения о маршруте прохождения газопровода. По его словам, этот рабочий момент будет решен в ближайшее время, «но никто не торопится».

Российский «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая компания договорились о строительстве «Силы Сибири-2» в сентябре 2025 года. Предполагаемая мощность газопровода — 50 млрд куб. м в год. Четкие сроки реализации проекта пока не определены, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином.

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