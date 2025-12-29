Китай набрался сил

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Газпром» и китайская CNPC в сентябре 2025 года подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», предусматривающий поставку 50 млрд кубометров российского газа в Китай через Монголию. Стороны обсуждали проект несколько лет, но прогресс в достижении соглашения был медленным, главным препятствием считалась цена контрактных поставок. Президент Владимир Путин в сентябре сообщал, что цена поставок по «Силе Сибири-2» носит объективный и рыночный характер, будет определяться по формуле и стала результатом взаимовыгодных договоренностей. «Здесь нет никакой благотворительности — ни с одной, ни с другой стороны»,— говорил он.

Вместе с тем пока неизвестны ни сроки строительства газопровода, ни условия финансирования. Как сообщал в декабре Лу Жуцюань из Института экономических и технологических исследований CNPC, на реализацию гигантских газовых проектов, таких как «Сила Сибири», требуется по меньшей мере восемь-десять лет.

Москва и Пекин также договорились увеличить объем поставок по трубопроводу «Сила Сибири», введенному в эксплуатацию в 2019 году, с проектных 38 млрд до 44 млрд кубометров в год. На протяжении всего 2025 года «Газпром» заявлял о новых рекордах поставок по трубе в Китай. Также будут увеличены поставки газа по проектируемому дальневосточному маршруту — с 10 млрд до 12 млрд кубометров в год. Они должны начаться в 2027 году.

Таким образом общий объем трубопроводных поставок из России в Китай после ввода всех трех проектов может составить около 106 млрд кубометров в год.

Переориентация поставок в Китай происходит параллельно с планами стран ЕС — некогда крупнейших клиентов «Газпрома» — полностью прекратить импорт газа из РФ. Как ожидается, Европа откажется от импорта российского трубопроводного газа в рамках долгосрочных соглашений не позднее 30 сентября 2027 года. Однако предусмотрена опция продления до 1 ноября 2027 года в зависимости от возможности выполнения целевых показателей по хранению газа.