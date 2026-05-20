Песков: четкого понимания сроков реализации «Силы Сибири-2» пока нет

Россия и КНР пока не определили четких сроков реализации проекта «Сила Сибири-2», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако, по его словам, страны уже достигли понимания по основным параметрам строительства и маршрута газопровода.

«Президент сегодня говорил на переговорах, что, в целом, основные параметры понимания по "Силе Сибири-2" есть. Есть и по маршруту, и по тому, как это будет строиться», — заявил он (цитата по Интерфаксу).

Говоря о сроках реализации проекта, он добавил, что на данный момент их четкого понимания нет: «Это коммерческая информация все-таки. Но это достаточно большое достижение».

В сентябре 2025 года «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая компания (CNPC) подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» с мощностью 50 млрд кубометров в год. Его маршрут будет проходить через территорию Монголии. В декабре того же года президент Научно-исследовательского института экономики и технологий CNPC говорил, что на реализацию подобного проекта может уйти от восьми до десяти лет.