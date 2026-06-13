Свердловский омбудсмен призвала создать работающую миграционную политику

Властям необходимо выстроить работающую миграционную политику для устранения негативного отношения жителей к приезжим и снятия напряженности в обществе, предложила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в интервью «Ъ-Урал». По словам омбудсмена, число проблем в сфере межнациональных отношений на Среднем Урале увеличилось из-за возникновения «целых потоков» иностранных граждан и отсутствия у них знания русского языка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Мерзлякова во время интервью

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Мерзлякова во время интервью

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Люди стали подвозить своих соплеменников, это ухудшило ситуацию, но я исхожу из уроков Эдуарда Росселя (первый губернатор Свердловской области.— "Ъ-Урал"), а я его ученица в том, что наши соседние республики — это геополитические интересы России. Мы не должны Центральную Азию от себя так жестко отталкивать»,— подчеркнула госпожа Мерзлякова.

Уполномоченный заверила, что ситуацию исправит работающая миграционная политика. «Мы просто решили, что вывезем всех мигрантов из страны, и все будет хорошо, но нам все еще нужна рабочая сила, на той же стройке, давайте не будем этого скрывать, и снова привезут этих же граждан. Надо изучить, сколько необходимо мигрантов, и сможем ли мы с ними справиться. Сейчас эта работа идет очень несистемно»,— отметила Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен добавила, что с этим выступает против унижения приезжих в Свердловской области. «Наши мигранты должны понимать, что они находятся не в какой-то псарне, где на них в любой момент собак натравят, а в цивилизованной стране»,— сказала она.

Ранее, в феврале, в ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что за 2025 год в регион прибыли более 211 тыс. мигрантов. Из них 91,4% — граждане стран безвизового въезда. Основные миграционные потоки формировали уроженцы Таджикистана (41,9%), Узбекистана (24,7%) и Киргизии (12,2%). Сотрудники миграционных подразделений выдали 57 963 патента на работу, из них 31 906 — для работы у физических лиц.

Татьяна Мерзлякова является рекордсменом среди всех региональных омбудсменов в России по времени работы на посту. За 25 лет ее аппарат рассмотрел более 1 млн обращений и выстроил работу со всеми руководителями подразделений Центрального военного округа (ЦВО) для решения большего числа вопросов по теме специальной военной операции (СВО). В своем первом интервью после переизбрания на шестой срок уполномоченный рассказала о готовности властей к возвращению бойцов, высказалась о закрытии правозащитных организаций и не исключила проведения широкой амнистии.

Об итогах 25 лет работы Татьяны Мерзляковой на посту омбудсмена и планах до 2031 года — в ее интервью «Ъ-Урал».

Василий Алексеев