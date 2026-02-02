МВД: в 2025 году в Свердловскую область прибыли более 211 тыс. мигрантов

В 2025 году в Свердловскую область прибыли более 211 тыс. мигрантов. Это на 9,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них которых 91,4% — граждане стран безвизового въезда. Основные миграционные потоки формировали уроженцы Таджикистана — 41,9%, Узбекистана — 24,7% и Киргизии — 12,2%. Об этом сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По его словам, за прошлый год сотрудники полиции установили 25 341 административное правонарушение, это на 12% больше чем за 2024 год. Из них по линии иммиграционного контроля и трудовой миграции – 12 457, рост составил 50,5%.

В течение года полиция выявила 17 случаев заключения фиктивных браков. Было вынесено 407 решений об административном выдворении и 191 — о депортации. Также в регионе установлено 15 лиц, находящихся в розыске.

Всего за год в УФМС было предоставлено 1 814 636 государственных услуг, включая паспорта, заграничные паспорта, разрешения на временное проживание и вид на жительство.

Сотрудники миграционных подразделений выдали 57 963 патента на работу, из них 31 906 — для работы у физических лиц. Кроме того, оформлено 2 831 разрешение на работу, в том числе 110 — для высококвалифицированных специалистов. Всего в регионе было направлено 3 970 представлений о запрете въезда отдельным иностранным гражданам, а также принято 1 030 решений о сокращении срока пребывания в регионе выявленным нарушителям.

Полина Бабинцева