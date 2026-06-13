Имя Трампа убрали со здания Кеннеди-центра

Имя президента США Дональда Трампа убрали с фасада здания Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на исполнительного директора центра Мэтта Флока. Убрать имя американского президента постановил судья окружного суда США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rahmat Gul / AP, AP Фото: Rahmat Gul / AP, AP

Иск против изменения названия центра подала конгрессвумен Джойс Битти, которая входит в попечительский совет Центра Кеннеди. В конце мая судья окружного суда США Кристофер Купер удовлетворил иск. Судья также постановил отменить планы по реконструкции здания, из-за которых центр должны были закрыть на два года.

Переименовать Кеннеди-центр в Трамп-Кеннеди-центр предложил в декабре 2025 года попечительский совет концертного зала. Решение объяснили «невероятной работой, проделанной президентом Трампом за последний год по спасению здания», заявляла пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт. Попечительский совет центра возглавляет Дональд Трамп.