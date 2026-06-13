Мерзлякова призвала наказывать рекрутеров за отправку на СВО «негодных людей»

В отношении рекрутеров, которые поставляют на специальную военную операцию (СВО) «вообще негодных людей», необходимо возбуждать уголовные дела, призвала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в интервью «Ъ-Урал». По словам омбудсмена, ее инициативу поддерживает руководитель военно-следственного управления СКР по Центральному военному округу (ЦВО) Иван Антонов. «Уголовных дел у нас пока нет. Когда они появятся, мы сможем напугать всех остальных»,— подчеркнула госпожа Мерзлякова.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уполномоченный пояснила, что сотрудники ее аппарата фиксируют увеличение количества случаев, когда в зону боевых действий отправляют людей, которые «опасны и вредны для армии». «Самое страшное, что их становится больше. До этого так много не было»,— добавила Татьяна Мерзлякова.

В качестве примера она привела случай из Режа, когда один из «недобросовестных рекрутеров» привез на пункт отбора местного жителя с психическим расстройством, которое было подтверждено «очень известным врачом-психиатром города». По просьбе омбудсмена полиция ЦВО задержала мужчину и увезла на военно-врачебную комиссию в психиатрию. «Посмотрели и пришли к выводу, что его там просто нельзя держать, и спустя пару дней вернули домой. Если бы я писала письма, наверное, он мог уже успеть и погибнуть, потому что парень совершенно не понимает, что он делает»,— подчеркнула уполномоченный.

Татьяна Мерзлякова является рекордсменом среди всех региональных омбудсменов в России по времени работы на посту. За 25 лет ее аппарат рассмотрел более 1 млн обращений и выстроил работу со всеми руководителями подразделений ЦВО для решения большего числа вопросов по теме СВО. В своем первом интервью после переизбрания на шестой срок уполномоченный рассказала о готовности властей к возвращению бойцов, высказалась о закрытии правозащитных организаций и не исключила проведения широкой амнистии.

Об итогах 25 лет работы Татьяны Мерзляковой на посту омбудсмена и планах до 2031 года — в ее интервью «Ъ-Урал».

Василий Алексеев