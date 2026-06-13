Свердловский омбудсмен заявила о росте числа отправок «негодных людей» на СВО

В Свердловской области возросло количество отправок на специальную военную операцию (СВО) «вообще негодных людей», которые «опасны и вредны для армии», рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова в интервью «Ъ-Урал». В качестве примера омбудсмен привела случай из Режа, когда один из «недобросовестных рекрутеров» привез на пункт отбора местного жителя с психическим расстройством, которое было подтверждено «очень известным врачом-психиатром города».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Молодого человека прямым рейсом отправили на фронт. Сразу после этого его мама хватилась, ко мне обратилась режевская общественность с призывом, что его надо вытаскивать, чтобы он себя не подставил и наших ребят не сдал»,— добавила госпожа Мерзлякова.

Уполномоченный отметила, что в тот же день после ее обращения начальнику полиции Центрального военного округа (ЦВО) жителя Режа задержали и увезли на военно-врачебную комиссию в психиатрию. «Посмотрели и пришли к выводу, что его там просто нельзя держать, и спустя пару дней вернули домой. Если бы я писала письма, наверное, он мог уже успеть и погибнуть, потому что парень совершенно не понимает, что он делает»,— пояснила Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен подчеркнула, что случай с жителем Режа не был единичным в Свердловской области. «Самое страшное, что их (число отправок "негодных людей" на СВО.— "Ъ-Урал") становится больше. До этого так много не было»,— добавила она.

Татьяна Мерзлякова является рекордсменом среди всех региональных омбудсменов в России по времени работы на посту. За 25 лет ее аппарат рассмотрел более 1 млн обращений и выстроил работу со всеми руководителями подразделений ЦВО для решения большего числа вопросов по теме СВО. В своем первом интервью после переизбрания на шестой срок уполномоченный рассказала о готовности властей к возвращению бойцов, высказалась о закрытии правозащитных организаций и не исключила проведения широкой амнистии.

Об итогах 25 лет работы Татьяны Мерзляковой на посту омбудсмена и планах до 2031 года — в ее интервью «Ъ-Урал».

Василий Алексеев