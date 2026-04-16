«Седая ночь» из уст Йе покорила Shazam

Мировой топ Shazam возглавил кавер на «Седую ночь» в исполнении репера Йе (более известного как Канье Уэст), но есть одно «но». Видео с адаптированным текстом на английском создал ИИ-креатор под ником August Septemberov. Только он заверяет, что на стриминги песню не выкладывал.

Томным январским вечером турагент из Ижевска — так описывают креатора СМИ — решил поэкспериментировать с нейросетями. И удачно. Его нейрокаверы на известные русские песни сразу захватили меломанов. Пройти мимо душевных версий от Билли Айлиш, Эминема и Тейлор Свифт оказалось сложно.

Последний стал по-настоящему вирусным: многие сочли, что Уэст действительно исполнил «Седую ночь». Реальности добавляют и кадры в нейроклипе с якобы выступления музыканта в Лос-Анджелесе 4 апреля. На платформах ролики набирают миллионы просмотров. А в комментариях тегают самих артистов и молят креатора выложить ремейки на стриминги, чтобы слушать их в машине. Что тот и сделал, указывают фанаты. И ажиотаж понятен, говорит главред информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов:

«Мы не сошли с ума, мы никогда в уме особо не были. Эта комбинация предполагает, что вы знаете тембральное звучание Канье Уэста и гармоническую последовательность "Седой ночи". На вас это производит достаточно жизнерадостное впечатление, и вы с удовольствием слушаете, а на вас зарабатывают».

Впрочем, не всем такое творчество оказалось близко. Музыкальный критик Илья Легостаев счел его «художественной самодеятельностью»:

«В интернете есть абсолютно все, и вы вольны развлекаться с этим как считаете нужным. Такая деятельность не имеет отношения к музыкальному процессу или тренду. Это просто народное творчество, которое неожиданно стало популярным. Но эта слава — как у одноразовых салфеток».

Если бы не одно но. «Седая ночь» от Канье Уэста внезапно стала самой прослушиваемой в стране и возглавила мировой чарт Shazam. Только в исполнителях значатся Tender May и Bad Style, за которыми стоит экс-продюсер «Ласкового мая». «Он просто скачал трек и выдал за свой», — заявил Septemberov в комментарии телеведущей Яне Чуриковой. Эту версию поддерживают и в соцсетях, памятуя, что Андрея Разина осенью 2025 года объявили в международный розыск по делу о мошенничестве с правами на треки группы.

Но дальше — больше. Со страницы August в «Яндексе» и Spotify вдруг пропали и все его каверы. Telegram-каналы заверяют, что креатор запрашивал разрешение у авторов оригинала. Но, видимо, не получил, отмечает музыкальный юрист Алексей Галяткин:

«Чтобы использовать трек, правильно было бы договориться с правообладателем композиции "Ласкового мая" и, по идее, с самим Канье Уэстом, синтез голоса которого используется (если используется — там непонятно). Сейчас мы понимаем, что кто-то с кем-то не договорился».

Доход нейрокаверы креатору не принесли, поэтому о серьезной компенсации правообладателям едва ли можно говорить, отмечает управляющий партнер компании PATENTUS Дмитрий Марканов. Но странно, по его словам, другое:

«Я не сталкивался с ситуациями, когда в отношении креатора направлялась претензия об использовании прав на одно произведение, а удалялись все остальные. Либо платформа решила перестраховаться, либо, возможно, претензию направила коллективная организация по управлению авторскими правами. Автор же еще использует образы иностранных артистов. Возможно, было обращение от Канье Уэста, которому, к примеру, не понравилось, что его во всем интернете ассоциируют с песней, которую он никогда не пел».

Но, вероятно, все тайны знает лишь седая ночь. И, возможно, менеджеры Канье Уэста.

