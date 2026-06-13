Запорожская АЭС сообщила о штатной работе после повреждения объектов станции

Работа Запорожской атомной электростанции продолжается в штатном режиме, ситуация на объекте остается контролируемой. На станции сообщили, что системы безопасности функционируют, а эксплуатация оборудования обеспечивается в установленном порядке.

Ранее на ЗАЭС заявили о повреждении объектов транспортного цеха в результате атаки ВСУ. В результате были повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания подразделения.

Представители станции сообщили, что последствия происшествия не повлияли на работу основных систем АЭС. Персонал продолжает выполнять необходимые процедуры для обеспечения безопасности объекта.

Радиационная обстановка на территории станции и в прилегающем районе, по данным ЗАЭС, остается в пределах естественных фоновых значений.