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Аэропорт Внуково заработал с ограничениями

В работу московского аэропорта Внуково ввели ограничения. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Около двух часов назад подобные ограничения ввели и в аэропорту Домодедово. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры в обоих аэропортах приняты для обеспечения безопасности полетов. Накануне московские аэропорты работали с ограничениями в течение почти всего дня.

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