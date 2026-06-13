Путин: никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не поменяют ситуацию в зоне СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по российской территории не способны изменить ситуацию в зоне специальной военной операции. По его словам, российские войска сохраняют стратегическую инициативу и продолжают продвижение на различных направлениях.

«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам»,— сказал президент на совещании по развитию новых регионов.

По словам Владимира Путина, ВСУ в ответ используют удары по объектам инфраструктуры и гражданским целям. Он также заявил, что атаки направлены в том числе на транспортные объекты и коммуникации.