Одиннадцать на одиннадцать

На стартовавшем 11 июня чемпионате мира по футболу соревнуются не только сборные. Соревнуются на нем и бренды спортивной одежды — в изобретательности и эстетичности. “Ъ” изучил более сотни форм, пошитых разными производителями для разных команд, и отобрал 11 наиболее стильных комплектов и 11 таких, которые хочется поскорее забыть. Начнем с антирейтинга.

Худшие формы

11. Португалия (выездная)

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Замысел понятен: Португалия — морская держава… Но почему-то при виде пумы, тонущей в океане, становится плохо. А зачем было высветлять низ футболки?! Криштиану Роналду придется проводить последний чемпионат мира в карьере в слюнявчике.

10. Нидерланды (домашняя)

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Кажется, Nike фатально промахнулся с оттенком. В этом неоновом оранжевом нет ничего благородного. Создается впечатление, что футболку голландцев раскрасили маркером.

9. Парагвай (домашняя)

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А здесь вариантов побольше. Возможно, на футболке парагвайцев рисовали красным восковым мелком. А может быть на нее просто просыпали какой-то белый порошок…

8. Новая Зеландия (выездная)

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Эксперименты с монотонными черными формами вообще редко заканчиваются хорошо. Новозеландская футболка, украшенная «листьями» серебристого папоротника, переливается, словно лужа машинного масла на асфальте.

7. Хорватия (домашняя)

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Это, конечно, вкусовщина, но… Клеточки кажутся слишком маленькими (на прошлой форме, представленной Nike в 2024 году, они были просто гигантскими). А окончательно все портит эта белая полоска посередине, на которую взгромоздили все на свете: две эмблемы, детали матча и номер игрока.

6. Катар (выездная)

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Найдите фирменный магазин Adidas (в России это с некоторых пор сделать не так просто), купите обычную белую футболку, отнесите ее в приличную типографию и отправьте менеджеру PNG-файл эмблемы Катарской футбольной ассоциации. Готово.

5. Уругвай (выездная)

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Очень странный комплект. Пишут, что узор вдохновлен костюмом Черной Пантеры — супергероя из вселенной Marvel. Сомнительная уругвайскость. И снова — как у хорватов — эта «консоль» посередине. Еще и голубые номера совсем не сочетаются с переливающимися логотипами.

4. Чехия (выездная)

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В Puma утверждают, что этот орнамент отсылает к богемскому хрусталю. Похоже на намек: с этой формой следует поступать как с хрустальной посудой, пылящейся в советских сервантах,— доставать пореже.

3. Узбекистан (любая)

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Сборную Узбекистана одел местный бренд 7Saber. Домашняя и гостевая формы отличаются только расцветкой. А узор, который, видимо, должен напоминать национальную вышивку, вызывает другие ассоциации. Примерно так выглядели картинки с оптическими иллюзиями, которые гуляли по рунету лет десять назад.

2. Гаити (любая)

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Хоть что-то стабильно: сборной Гаити второй раз за год — как и на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо — пришлось менять форму из-за того, что регулятор усмотрел в ее дизайне «политическое высказывание». С олимпийского комплекта убрали борца за независимость Туссена Лувертюра, и красный конь остался без всадника. С футболки, подготовленной к чемпионату мира, стерли изображение сражения при Вертьере. Разница лишь в том, что форма для Игр восхитила многих, а эта могла произвести впечатление только на квасных (или кремасных — такой ведь есть национальный гаитянский напиток?) патриотов. До вмешательства FIFA она выглядела так.

1. Иран (любая)

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«Золотая малина»! Иранские футболки от местного бренда Majid отличаются друг от друга только цветом. А от приличных футболок они отличаются жутковатой фотографией азиатского гепарда на животе. Намерения, кстати, были благими: пытались привлечь внимание, чтобы спасти вымирающий вид.

Лучшие формы

11. Франция (домашняя)

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Узнаваемо. Стильно. Особенно в сочетании с белыми шортами и красными гетрами, как на фото (иногда французы носят полностью синий комплект). Могла бы стоять в рейтинге повыше, если бы не хлипенький воротничок и странноватый шрифт.

10. Панама (выездная)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reebok Panama? Фото: Reebok Panama?

Хороший ретровзгляд от Reebok, который именно футбольные формы никому не шил уже, кажется, очень давно. Ностальгирующие фанаты, вероятно, вспомнят Джей-Джея Окочу, который в начале нулевых в похожей майке пылил за «Болтон».

9. Испания (домашняя)

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С многими свежими комплектами Adidas одна и та же проблема: режут глаз эти невероятно толстые полоски на рукавах. Но испанская форма, даже несмотря на это, удалась. Получился своеобразный гибрид домашней и гостевой форм с победного чемпионата мира-2010. А еще отмечаем оригинальный шрифт: в номера словно вписаны колонны Королевского дворца в Мадриде.

8. Германия (домашняя)

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Сотрудничество немецкой национальной команды и Adidas длилось больше семи десятков лет. Завершится оно самой, пожалуй, удачной из множества попыток переработать дизайн ставшей культовой футболки с триумфального чемпионата мира-1990. А дальше сборную Германии будет одевать Nike.

7. Шотландия (выездная)

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Снова Adidas. Снова игра с отсылками к старым образцам. Правда, в форме шотландской сборной 1993 года никакой культовости, конечно, нет. Впрочем, все равно красиво. Чрезвычайно приятная цветовая палитра и милый чертополох на внутренней стороне воротника.

6. Гана (домашняя)

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Puma не оставляла попыток связать футбольную форму с различными элементами национальной культуры. Ганский вариант, подготовленный под творческим началом местного художника Принса Гьяси, удался. Узор отсылает к пауку Анансе — персонажу западноафриканского фольклора. Еще дизайнеры говорили что-то о традиционном ганском текстиле кенте, но вот узнать в этой форме его как раз непросто.

5. Кюрасао (выездная)

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Сборная крошечного острова Кюрасао дебютирует на чемпионате мира в одной из самых красивых футболок. В ней хорошо все: и лимонный оттенок, и детали. Можно, правда, возразить, что она больше похожа на стритвир, чем на футбольную майку, но, кажется, это неважно.

4. Марокко (домашняя)

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Обычную форму превратили в очень примечательную деталь: эмблема посередине, мотивы традиционной марокканской вышивки на воротнике и окантовке рукавов. Изящно.

3. Япония (выездная)

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«Нью-Йорк Янкиз» всегда побеждают, потому что их соперники не могут перестать пялиться на тонкие полоски на форме, объяснял своему сыну матерый аферист Фрэнк Абигнейл в фильме «Поймай меня, если сможешь». Что ж, оппонентов японцев может ждать та же участь. Эта футболка здорово напоминает старые бейсбольные джерси, в том числе те, что в 80-е годы прошлого века носили «Янкиз». И полоски на ней тоже очень симпатичные.

2. Норвегия (домашняя)

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Сложно представить, чтобы удивила футболка, на которую, по сути, просто нанесен национальный флаг. Но Nike попал: сделал форму из разряда тех, которые становятся классикой мгновенно. Интересная деталь — узор на синем кресте. Он повторяет орнамент на резных панелях деревянной церкви в Урнесе XII века — самой древней из сохранившихся ставкирок.

1. Франция (выездная)

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Сборная Франции привезла в США мятно-зеленый гостевой комплект, вдохновленный, понятно, статуей Свободы, подаренной американцам французами в 1886 году. Оттенок прекрасно сочетается и с триколорами, и с «медными» эмблемами.

Роман Левищев, Таисия Орлова