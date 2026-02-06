Форменное разнообразие

В пятницу, 6 февраля, на миланском стадионе San Siro открываются XXV зимние Олимпийские игры. “Ъ” собрал десять наиболее примечательных нарядов, которые можно будет увидеть на спортсменах во время церемонии и других мероприятий.

10. Нидерланды Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форма сборной Нидерландов

Фото: Denham Форма сборной Нидерландов

Фото: Denham Сборная Нидерландов в Италии будет выглядеть ярко. Не только из-за обилия традиционного оранжевого цвета. Как и на парижских летних Играх 2024 года, ее партнером стал бренд Denham, основанный в Амстердаме британцем Джейсоном Денхемом. Вообще, он специализируется на премиальных изделиях из джинсовой ткани. Вот и в олимпийской коллекции денима оказалось в изобилии. Как и тогда, среди предметов гардероба голландских спортсменов нашлись пестрые бомберы с гербом национального олимпийского комитета и девизом «Aim High» («Целься высоко»). На пекинских Играх до вершины страна не добралась, но выступила неплохо (17 медалей, из которых восемь — высшего достоинства).

9. Новая Зеландия Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форма сборной Новой Зеландии

Фото: Kathmandu Форма сборной Новой Зеландии

Фото: Kathmandu Новозеландскую олимпийскую сборную впервые одевает новозеландский бренд — Kathmandu. Изобретать что-то революционное он не стал, поставив на классику. Верхняя одежда полностью черная — в форме такой же палитры с XIX века выступает главная спортивная гордость страны, национальная команда по регби, прозванная All Blacks. На виду известнейший, в общем-то, символ — серебристый папоротник. То и дело его предлагают поместить на флаг страны (в середине прошлого десятилетия даже проводился референдум, но большинство проголосовало против перемен). Выделяется, впрочем, не слишком типичный для спортивной формы фасон. В такой парке вполне можно представить, скажем, Лиама Галлахера из Oasis. Интересная деталь: на внутренней стороне куртки, предназначенной для церемонии открытия, любой спортсмен сможет найти QR-код, отсканировав который он попадет на специальную цифровую платформу. Там будут появляться сообщения болельщиков с пожеланиями успехов. Новую Зеландию на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо представят 17 атлетов. В их числе фристайлистка Зои Садовски-Синнотт, взявшая на прошлой Олимпиаде золото и серебро.

8. Великобритания Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Форма сборной Великобритании Фото: Ben Sherman Фото: Team GB Следующая фотография 1 / 2 Форма сборной Великобритании Фото: Ben Sherman Фото: Team GB В четвертый раз подряд одежду для церемоний британским олимпийцам подготовил бренд Ben Sherman. А объединился с ним олимпийский чемпион Токио-2020 Том Дейли. Известный в том числе благодаря необычному хобби — вязанию — прыгун в воду принял участие в разработке аксессуаров для знаменосцев. Помимо связанных им шарфов и шапок, компания представила водолазки и джемперы на молнии с узором в виде Union Jack — только с более нежными цветами, чем на оригинале. По пути интерпретаций на тему цветов британского флага пошли и в Adidas (он поставляет сборной одежду для неторжественных мероприятий): малиновые шапки, перетекающие из неонового голубого в пунцовый узоры на комбинезонах. Дорога это в целом проторенная, а исполнение следует считать сдержанным, по крайней мере, по меркам прежних экспериментов. Вспомнить хотя бы форму британцев на домашней Олимпиаде 2012 года (там Adidas перерисовал Union Jack вовсе без красного). Или возмутившую экс-премьер-министра Риши Сунака «перекраску» креста Святого Георгия на одной из наиболее свежих форм сборной Англии по футболу. В Милане и Кортина-д’Ампеццо Соединенное Королевство представят 53 спортсмена. Как обычно, британская сборная вряд ли будет претендовать на высокие места в медальном зачете, однако есть хороший шанс, что она впервые в истории увезет с зимних Игр больше одного золота.

7. Австралия Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форма сборной Австралии

Фото: Sportscraft Форма сборной Австралии

Фото: Sportscraft Парадную одежду для сборной Австралии отшил местный бренд Sportscraft, основанный в 1914 году Вульфом Бардасом. В начале прошлого столетия он иммигрировал из Российской империи, взяв с собой одну из первых плиссировочных машин. Компания вернулась к опробованному на Играх в Париже ходу. Полтора года назад австралийские спортсмены тоже появились на торжественной церемонии в пиджаках с нанесенными на подкладку именами их предшественников. К ней пришит ярлык с текстом олимпийской клятвы и репродукцией одного из рисунков аборигенов. Только на этот раз пиджак белый, а не изумрудный. На женской модели есть лампасы, на мужской — нет. Спортивную коллекцию, в которую творчество коренных народов тоже вписано, представили бренды Karbon и XTM. Форма выполнена в традиционных цветах: зеленый отсылает к эвкалиптовым лесам, а золотой — к изображенным на государственном гербе цветкам акации. Примерить костюмы смогут 53 австралийца, из которых на медали могут претендовать единицы.

6. США Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Форма сборной США Фото: Courtesy of Ralph Lauren Фото: Courtesy of Ralph Lauren Фото: Nike Фото: Nike Фото: Nike Следующая фотография 1 / 5 Форма сборной США Фото: Courtesy of Ralph Lauren Фото: Courtesy of Ralph Lauren Фото: Nike Фото: Nike Фото: Nike В десятый раз форму для олимпийцев из США пошил Ralph Lauren. Вся коллекция выдержана в типичной для бренда эстетике «тихой роскоши». На церемонии открытия спортсмены предстанут в винтажных образах: они будут одеты в шерстяные пальто-дафлкот, вязаные свитеры с национальным флагом, классические белые брюки, шапки и варежки со скандинавскими орнаментами. Закрывать Олимпиаду американцы будут в более современных комплектах. На церемонии спортсмены появятся в ярко-красных пуховиках и светлых спортивных штанах. Не обошелся Ralph Lauren и без своего символа —плюшевого мишки, одетого в свитер с американским флагом. В олимпийскую коллекцию вошли поло, футболки, лонгсливы и худи с изображением этого зверька. Подниматься на пьедестал американцы будут в другой форме. Ее подготовил Nike. Коллекция была вдохновлена пейзажами Колорадо-Спрингс, где расположена штаб-квартира Олимпийского и Паралимпийского комитета США. На некоторых вещах изображен официальный символ страны — белоголовый орлан, пролетающий над горными вершинами. Состав сборной США делает ее одним из претендентов (хотя и не главным) на победу в медальном зачете.

5. Канада Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Форма сборной Канады Фото: Lululemon Фото: Lululemon Следующая фотография 1 / 2 Форма сборной Канады Фото: Lululemon Фото: Lululemon Сборная Канады продолжает сотрудничество с местным брендом Lululemon, который в третий раз подготовил форму для олимпийцев. Главным лейтмотивом коллекции вполне ожидаемо стал кленовый лист. На церемонию открытия спортсмены выйдут в бордовом стеганом жилете с национальным символом. Особенность этого элемента гардероба заключается в том, что при желании его можно трансформировать в шарф или подушку. При создании коллекции бренд учитывал, что форма должна органично смотреться как на горных склонах, так и на улицах Милана — общепризнанной столицы моды. Lululemon избрал разнообразную палитру — от темно-красного до глубокого зеленого. На куртки нанесена карта Канады. В Италию сборная Канады, попадавшая в топ-5 по общему числу медалей на каждой из последних семи Олимпиад, привезла 207 спортсменов. Прерваться серия не должна.

4. Франция Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Форма сборной Франции Фото: Virna Hagen / Le Coq Sportif Фото: Virna Hagen / Le Coq Sportif Следующая фотография 1 / 2 Форма сборной Франции Фото: Virna Hagen / Le Coq Sportif Фото: Virna Hagen / Le Coq Sportif Le Coq Sportif, поставлявший форму сборной Франции на протяжении большей части XX века и вернувший себе это право перед домашними Играми 2024 года, в этот раз взглянул на триколор под другим углом. Главной фишкой летних парижских комплектов был насыщенный градиент. Для зимних миланских избрали холодную палитру. Вместо ярко-синего — трендовый оттенок baby blue. Вместо ярко-красного — деликатный розовый кварц. А белый — чистый, как снег на вершине Монблана. Отдельные элементы гардероба выполнены в ретро-стилистике: поло с рельефными швами, толстовки с заплатками на локтях и воротниками из 1980-х. Другие выглядят более современно. В Италию Франция отправила 160 спортсменов. Делегации крупнее у страны, которой через четыре года самой предстоит принять зимние Игры, на «белых» Олимпиадах не было.

3. Монголия Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Форма сборной Монголии Фото: Goyol Cashmere Фото: Goyol Cashmere Следующая фотография 1 / 2 Форма сборной Монголии Фото: Goyol Cashmere Фото: Goyol Cashmere Перед парижскими Играми комплект в национальном стиле разработал MICHELAMAZONKA. Фотографии разлетелись по всему миру. Пользователи социальных сетей оставляли восторженные комментарии, а историк моды Райан Ип заявил, что монголы «выиграли Олимпиаду еще до ее начала». В Милан и Кортина-д’Ампеццо команда отправится в одежде от Goyol Cashmere. Дизайнеры этого бренда тоже решили отдать дань уважения национальной культуре. Для торжественных церемоний были пошиты традиционные головные уборы и халаты — дэгэлы, перевязанные поясами с монгольскими орнаментами. Они напоминают наряды эпохи Монгольской Империи XIII–XV вв. Повседневная коллекция, по признанию бренда, была вдохновлена западной эстетикой apres-ski. При этом на кашемировых свитерах можно увидеть юрты. На зимних Играх монголы ни разу не завоевывали медалей. В Италию они отправят трех спортсменов.

2. Норвегия Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Форма сборной Норвегии Фото: Dale of Norway Фото: Dale of Norway Фото: Kathmandu Следующая фотография 1 / 3 Форма сборной Норвегии Фото: Dale of Norway Фото: Dale of Norway Фото: Kathmandu Победители последних трех зимних Игр норвежцы получили комплекты, которые снабжающая их Dale of Norway анонсировала как «культовые» (‘’iconic’’). Объясняется это просто. Сотрудничество бренда и норвежской сборной началось в 1956 году, перед первой Олимпиадой в Кортина-д’Ампеццо. Спустя семь десятилетий соревнование вернулось на итальянский горнолыжный курорт. Партнерство олимпийской команды и Dale of Norway, тем временем, еще продолжается. В основу новой коллекции шерстяных свитеров лег дизайн, разработанный как раз для Игр 70-летней давности. Узор на трикотаже в специализированной литературе так и называется — «Кортина». Внешне он напоминает жутко популярный паттерн «Мариус», названный в честь Мариуса Эриксена — человека с необычной судьбой. В 17 лет он бежал из оккупированной нацистами родины в Канаду, прошел летную подготовку и вступил в ряды 331-й эскадрильи, сформированной в Великобритании из норвежских эмигрантов. Настоящий мастер воздушного боя, Эриксен одержал девять побед, прежде чем был сбит при попытке лобовой атаки на противника. Два года он провел в лагере военнопленных, а после освобождения быстро нашел свое предназначение и в мирной жизни. В конце 1940-х Мариус Эриксен дважды становился чемпионом Норвегии по горнолыжному спорту и участвовал в Олимпиаде (ему, в отличие от младшего брата Стейна, медаль не покорилась). В 1950-х он стал звездой кино. А узор «Кортина», так уж вышло, придумала его мать Биргит Эриксен, увлекавшаяся вязанием.

1. Гаити Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форма сборной Гаити

Фото: Stella Jean Форма сборной Гаити

Фото: Stella Jean Форму для сборной Гаити придумала итальянский дизайнер с гаитянскими корнями Стелла Жан. На пуховиках изображен красный конь авторства современного художника Эдуарда Дюваля-Керри. С выбранным полотном связан занимательный скандал. Вообще-то, главным действующим лицом этой картины (в отличие от той, которую в 1912 году написал Кузьма Петров-Водкин) является не жеребец, а всадник — борец за независимость Туссен Лувертюр. Именно он на рубеже XVIII и XIX веков возглавил революцию, в результате которой Гаити стало первым независимым государством Латинской Америки. Изначально национальный герой на форму был нанесен. Однако Международный олимпийский комитет настоял на том, что его изображение следует убрать. Дело в том, что, согласно Олимпийской хартии, командам запрещено размещать на атрибутике любую политическую, религиозную или расовую пропаганду. В итоге красный конь скачет на фоне тропического гаитянского пейзажа в гордом одиночестве. Несмотря на то, что на Олимпиаде выступят только двое мужчин, Стелла Жан разработала коллекцию и для женщин, которые сопровождают делегацию: в нее входят в том числе огромные серьги-кольца и традиционный головной убор — тийон. А конь у женщин изображен не на куртках, а на пышных юбках.

Таисия Орлова, Роман Левищев